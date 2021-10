Krever beklagelse og erstatning fra politiet etter høyesterettsdom

– Det har vært tunge år. Nå har jeg i hvert fall fått bekreftet at jeg har hatt rett hele tiden. Det hjelper, sier Knut Røneid til NRK.

Sønnen til Røneid tok livet sitt i 2015, kort tid etter at han hadde blitt fratatt førerkortet.

– Det var så hardt for han, at han ikke kunne leve med det, sa Røneid – som selv har jobbet som politimann i 15 år – til NRK i 2018.

Var ikke ruspåvirket bak rattet

Røneids krav om beklagelse og erstatning kommer etter at en 25 år gammel mann torsdag fikk førerkortet tilbake etter en dom i Høyesterett.

Mannen var i oktober 2017 to ganger blitt stanset av politiet. Blodprøvene viste verken alkohol eller narkotiske stoffer i blodet, skriver NTB.

I det ene tilfellet viste en urinprøve THC – virkestoffet i cannabis. I det andre tilfellet viste en hurtigtest THC, men dette ble ikke fulgt opp av en urinprøve.

Ut fra resultatene fra blodprøvene var 25-åringen ikke påvirket i veitrafikklovens forstand under kjøringen, og politiets anmeldelse for kjøring i ruspåvirket tilstand ble derfor henlagt.

Etter at mannen i politiavhør hadde innrømmet at han den siste tiden hadde brukt cannabis et par ganger i måneden, tok Vest politidistrikt i januar 2018 fra han førerkortet.

Politiet mente cannabisrøykingen viste manglende edruelighet, selv om han ikke hadde vært ruspåvirket da han ble stoppet.

Mannen tok saken til retten, tapte i Oslo tingrett, vant i lagmannsretten og torsdag sa altså Høyesterett at mannens bruk av rusmidler ikke gir reell grunn til å frykte at vedkommende vil komme til å kjøre i ruspåvirket tilstand.

– Dette var et langt steg videre, sier Knut Røneid til NRK etter torsdagens høyesterettsdom. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Bruker sterke ord

Røneids sønn mistet førerkortet under noenlunde tilsvarende forhold for i 2015. 18 år gamle Kristoffer Røneid innrømmet i avhør at han hadde røkte hasj sju ganger i løpet av to måneder, skriver Firdaposten.

Sønnen fikk da et forelegg for å ha brutt loven, To-tre måneder senere fikk han beskjed om at politiet også inndro førerkortet hans, til tross for at det ikke var snakk om kjøring i ruspåvirket tilstand.

Tre uker senere tok han sitt eget liv, 18 år gammel. Et avskjedsbrev på mobilen peker på at det var inndragelsen av førerkortet som var den utløsende årsak.

I dag bruker faren, Knut Røneid, sterke ord om at sønnen ble fratatt førerkortet.

– Det de gjorde i 2015 gjorde at Kristoffer tok livet sitt. Det er deres feil at han ikke lever lenger, sier han,

Han sier at det var byråkratisk udugelighet som gjorde at sønnen tok livet sitt.

– Dette har vært en praksis i mange år som har vært bestemt fra Politidirektoratet. Det er de som har satt dette i system og nå viser det seg at de ikke har hatt hjemmel til å drive på med det, sier Røneid.

Seksjonssjef i Politidirektoratet, Sissel Hammen, skriver i en e-post til NRK at Politidirektoratet fikk dommen i ettermiddag, og ikke har hatt mulighet til å gå dypere inn i den for å vurdere følgene.

– Men det vil være naturlig å justere politiets praksis i tråd med Høyesteretts dom, skriver hun.

Vil ha beklagelse

Etter at sønnen gikk bort har den tidligere politimannen engasjert seg sterkt i rusdebatten.

Nå mener han at politiet bør ta kontakt.at etter torsdagens dom i Høyesterett.

– Jeg lurer på når jeg får en beklagelse og en symbolsk erstatning fra Vest politidistrikt og Politidirektoratet for dette. Det synes jeg er på sin plass. Ikke bare overfor oss, men overfor alle andre også, sier han.

Hammen i Politidirektoratet sier at de må komme tilbake til spørsmålet om erstatning.

– Historien om Kristoffer er en trist historie. Vi fikk dommen i ettermiddag og det er for tidlig å si hvilke konsekvenser den vil få for lignende saker. Det må vi komme tilbake til, sier Hammen.

Røneid har ikke bestemt seg for om han selv vil gå rettens vei, dersom politiet ikke kommer med innrømmelser.

– Jeg er litt i tenkeboksen. Egentlig burde det være helt unødvendig. De bør legge seg flate med en gang uten noe initiativ fra meg, sier Knut Røneid.