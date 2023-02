Krever at integreringsorganisasjon stanser bonusutbetaling

Kravet utgjør ett av flere vilkår for fortsatt tilskudd til organisasjonen, som i år har fått frosset støtten på en million kroner i støtte fra Oslo kommune.

Dersom kravet ikke etterkommes, mister Bydelsmødre videre støtte.

Årsaken til at støtten er frosset, er at Oslo kommune har stilt krav om at varslingssakene mot organisasjonen må avklares først.

Organisasjonen retter seg mot innvandrerbefolkningen og mottok årlig om lag tre millioner kroner fra Oslo kommune, i tillegg til en million kroner i støtte fra staten.

I et brev til Bydelsmødre Norge skriver Oslo kommune at «organisasjonen får pålegg om å stanse praksisen med bonusutbetalinger».

Det stilles også en rekke andre krav dersom støtten på en million kroner skal utbetales (se faktaboks).

Krav til Bydelsmødre Norge for 1. termin 2023 Ekspandér faktaboks Alle ansatte har signerte arbeidskontrakter

Organisasjonen har levert dokumentasjon som viser at påleggene fra Arbeidstilsynet er lukket

Arbeidet med endring av styresammensetning er gjennomført innen frist

Organisasjonen har utformet rutiner for økonomistyring, godkjenning av innkjøp og utbetalinger samt regnskapskontroll

Organisasjonen har utarbeidet rutiner for fastsettelse av lønn

Organisasjonen har dokumentert at Bydelsfedre Norge og Stolte Jenter er skilt ut fra Bydelsmødre Norge f.o.m. 01.01.2023, og ikke lenger drives som prosjekter underlagt og administrert av organisasjonen

– Har utvist dårlig skjønn

Bakgrunnen for varslingsbrevet er en rapport som er utarbeidet av Velferdsetaten i Oslo kommune.

Arbeidet med rapporten har pågått over flere måneder etter flere varsler om dårlige arbeidsforhold og konflikter.

I rapporten, som NRK har fått delvis innsyn i, skriver Velferdsetaten at «Bydelsmødre Norge har utvist et svært dårlig skjønn i forvaltningen av offentlige midler.»

Velferdsetaten har høsten 2022 undersøkt varslene som har kommet mot organisasjonen. De skriver at innhentingen av dokumentasjonen har vært tidkrevende.

– Mottatt dokumentasjon har også til dels vært uklar og skapt behov for ytterligere innhenting eller avklaring gjennom spørsmål, skriver Velferdsetaten i rapporten som er datert 24. januar 2023.

Velferdsetaten legger også vekt på at det er uheldig at arbeidsgiver ikke har oversikt over, og kan dokumentere, ansettes faktiske arbeidstid.

NRK er kjent med at den delen av rapporten som omhandler bonusutbetalinger er sladdet. NRK er ikke kjent med hvor store bonusutbetalinger det dreier seg om, eller hvor mange som har mottatt bonus.

NRK har spurt Velferdsetaten om hvorfor de krever at bonusutbetaling til en eller flere ansatte stopper. I en E-post svarer etaten at «Velferdsetaten vurderer at det er uheldig at tilskuddsmidler brukes til bonusutbetalinger i frivillige organisasjoner.»

Vil ikke si hvem som har fått bonus

Leder Nasreen Begum sier at hun har forståelse for at det stilles strenge vilkår for bruk av offentlige midler. Foto: SHAHBAZ QAZI

Leder i organisasjonen, Nasreen Begum, ønsker ikke å si hvem som har fått bonusutbetalinger.

I en e-post til NRK skriver hun at Bydelsmødre Norge, siden september 2022, har jobbet målrettet med å rette opp de forhold som er omtalt i rapporten fra Velferdsetaten.

– Vi forholder oss selvsagt til de vilkår Velferdsetaten stiller for utbetaling av tilskudd for 2023. Vi har full forståelse for at det må stilles strenge vilkår for bruk av offentlige midler.

I tillegg til Velferdsetatens gransking av organisasjonen har Arbeidstilsynet vært koblet inn i saken, og var på tilsyn hos Bydelsmødre 3. juni i fjor. Tema var arbeidsavtaler, registrering av arbeidstid og overtid, verneombud og samarbeid om arbeidsmiljøet, ledelse og systematisk HMS-arbeid.

Etter tilsynet kom Arbeidstilsynet med flere pålegg om å rydde opp.

Begum skriver til NRK at Bydelsmødre i ettertid har gjennomført et omfattende arbeid i tett samarbeid med verneombudet knyttet til HMS som følge av de pålegg som kom fra Arbeidstilsynet.

– Vi har nå innsendt all dokumentasjon innen fristen. Vi avventer nå Arbeidstilsynets konklusjon. Det har vært en krevende og lærerik tid for organisasjonen, og vi ser frem til å fokusere på det arbeidet som gjøres av alle frivillige bydelsmødre, skriver hun.

I august i fjor kunne NRK fortelle at flere av de ansatte var i konflikt med leder og initiativtaker Nasreen Begum.

Ansatte i organisasjonen reagerte også på at Begum ansatte sin egen datter som assisterende leder.

Bydelsmødre Norge fikk plass på statsbudsjettet i 2021, og har mottatt en million kroner i årlig støtte gjennom ordningen «Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet».

Denne støtten ble også frosset i fjor høst, som følge av varslingssakene.

Organisasjonen har etablert frivillige grupper i åtte Oslo-bydeler og seks kommuner siden oppstarten i 2016 og fikk støtte på en million kroner i statsbudsjettet i 2021. Målet er å skape «synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og lokalsamfunn» blant kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn.