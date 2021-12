Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitteverntiltakene rammer deler av næringslivet hardt. Fredag kveld presenterte derfor regjeringen en ny ordning som skal hjelpe bedrifter å beholde sine ansatte i jobb.

Målet er å forhindre at flere blir permittert. Derfor loves kompensasjon på inntil 30.000 kroner i måneden per ansatt, dersom permittering unngås fullstendig i bedriften.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. De store næringslivsorganisasjonene gjorde det klart at denne ordningen ikke holder for deres medlemmer.

Mange ser seg nå nødt til å permittere ansatte.

Ny runde permisjon

Det betyr en tredje runde i permisjon for mange ansatte i hotell-, restaurant- og utelivsbransjen.

I Oslo troppet ledere og ansatte i bransjen i dag opp utenfor Stortinget for å demonstrere.

Arrangør James Maxwell-Stewart eier selv flere restauranter, og krever hjelp til å ivareta sine ansatte.

– Vi mener dette er totalt urettferdig, at ansatte skal gå glipp av pengene sine. De fortjener 100 prosent lønn. Mindre enn det er ikke en bra deal.

Restauranteier James Maxwell-Stewart arrangerte lørdagens demonstrasjon utenfor Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han mener regjeringen må ta ansvar når det er de som har tatt beslutningen om tiltak som i praksis stenger ned en del virksomheter.

– Det handler om vanlige arbeidsmennesker som jobber, som betaler skattene sine, og som ikke får 100 prosent lønn, igjen, for tredje gang på to år.

Selger ferskvare

Med seg i demonstrasjonen hadde han stjernekokk Bent Stiansen. Han mener både regjeringen, og LO, som oppfordrer bedrifter til å trekke tilbake permitteringer, ikke forstår hva restaurantbransjen dreier seg om.

– Lønnsstøtteordningen er sånn at man må ta tilbake alle. Men vi er sosialt og skjenkemessig nedstengt i hele bransjen. Det er tull.

Lørdag ble det holdt demonstrasjon for bedre støtteordninger til restaurant-, bar-, hotell- og utelivsbransjen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Stiansen sier bransjen selger ferskvarer og opplevelser, og kan ikke produsere for lager. Derfor må de permittere, og ønsker seg en bedre ordning.

– Derfor er det mye bedre å omfordele midlene til å gi 100 prosent lønn for de som er permitterte. Det er de samme pengene, det er bare å flytte fra lønnsstøtteordning over til permisjonsordning mens samfunnet er nedstengt.

Lønnsstøtteordningen Ekspandér faktaboks Virksomheter må ha et omsetningsfall på minst 20 prosent, som følge av smitteverntiltakene, for å benytte seg av ordningen.

Minstebeløpet per ansatt er på 3000 kroner ved 20 prosent omsetningsfall.

Om en bedrift har et omsetningsfall på 100 prosent, vil støtten begrenses til 80 prosent av bruttolønnen til den ansatte. Maksbeløpet er på 30.000 kroner per ansatt per måned.

Bedrifter kan kun få lønnsstøtte dersom de tar tilbake alle permitterte ansatte, eller unngår permitteringer fullstendig.

Bedrifter kan få maksimalt 47 millioner kroner i støtte per måned.

Virksomhetene som benytter seg av lønnsstøtten vil kunne få støtte for alle sine ansatte. Ordningen gjelder også for lærlinger.

Pengene vil tidligst kunne betales ut i januar.

Ordningen skal gjelde fra og med desember, til og med januar 2022. Om koronasituasjonen tilsier det, vil ordningen kunne forlenges ut februar. Kilde: Regjeringen

– En tragisk situasjon

Frode Hellebø i Bergen synes ikke det er rart at demonstrasjoner er i gang i Oslo.

– Det er en tragisk situasjon. Vi har en regjering som gikk til valg på at nå var det folket sin tid, men de har faktisk kommet med mye dårligere ordninger enn regjeringen vi hadde før.

Han er driftsleder for Jack's Country Saloon på Zachariasbryggen i Bergen, og kaller det regjeringen kom med i går for meningsløst.

– Det er ikke mulig for bedriftene å ha folk i arbeid uten inntekter og ingen kompensasjon for driftsutgiftene.

Hellebø sier flere ansatte frykter for tiden som kommer.

– Det blir en tøff januar for mange ansatte når regningene kommer. En utrolig tøff måned med reduserte inntekter. Og ingen ordninger er på plass, og permitteringene er nettopp sendt ut.

Frode Hellebø, driftsleder for Jack's Country Saloon på Zachariasbryggen i Bergen. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Støtteordningene regjeringen har lagt frem er ikke behandlet og vedtatt i Stortinget ennå. Det skjer trolig først på nyåret.

Roy Steffensen i Fremskrittspartiet mener regjeringen er for trege.

– Frp er overrasket over at regjeringspartiene prioriterer juleferie foran krisepakker. Nå går en rekke bedrifter og ansatte inn i julen uten å vite hva de vil få i kompensasjon, når de vil få det utbetalt og hvordan innretningen på ordningene blir.

Ikke aktuelt å endre

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at det ikke er aktuelt å endre lønnsstøtteordningen.

– For noen vil denne ordningen hjelpe skikkelig, og sikre at arbeidsfolka kan være på jobb i stedet for å bli permittert. For andre vil det være at de bruker permittering. Det her er et verktøy til i verktøykassa, som gjør at det kan hjelpe noen bedrifter, hjelpe noen arbeidsfolk, og at summen av tiltak kan gjøre situasjonen litt mindre vanskelig.

– Som finansminister har du ikke mer å gi akkurat nå?

– Vi har sjekket med ESA om vi kunne gå enda høyere. Problemet hvis vi hadde gått enda høyere er at da hadde det fort kommet i strid med EUs konkurranseregelverk. Og da hadde vi risikert at det ble null. Så vi har dratt det så langt vi kan i forhold til det konkurranseregelverket vi er en del av. Det er den EØS-avtalen Norge er bundet av, og den må vi forholde oss til.

