Krevende å bemanne enkelte apotek

Apotekene ivaretar samfunnskritiske funksjoner på linje med sykehus og legekontor, og skal sikre nordmenn tilgang til apotekvarer og tjenester over hele landet.

De siste dagene har de opplevd en uvanlig stor pågang på grunn av korona-pandemien.

Folk har stått tett i tett i kø for å kjøpe blant annet Antibac og munnbind, og Legemiddelverket har måttet advare mot hamstring av medisiner.

I Norge jobber rundt 8000 personer fordelt på 950 apotek, men ved flere apotek møter kunder nå stengte dører.

Årsaken er at en rekke ansatte er i karantene, isolasjon eller selv smittet. Det gjør det krevende å bemanne enkelte filialer.

Det har vært uvanlig stor pågang ved apotekene landet rundt den siste uken. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Apoteker gikk ut med personlig appell

– Vi er fem ansatte, og nå har to av oss blitt mer eller mindre akutt febersyke med vond hals. Da har vi ikke noe valg, sier Helena Hanson til NRK.

Hun er apoteker ved Vitusapotek i Askim. I dag stengte de filialen.

– Det tar litt tid å få inn personal fra andre deler av kjeden, og ettersom Askim har to andre apotek som holder åpent valgte vi å stenge, sier Hanson.

I helgen gikk hun ut med en personlig appell i sosiale medier, der hun ba kunder om å unngå hamstring, og syke om å handle på nett:

«Jeg har en bønn. Vi er under 10 operative apotekfarmasøyter i Askim. Blir vi syke stenger apotekene. Blir en av våre apotekteknikere syke så må hele apoteket i karantene selv om vi er friske. Jeg har innsett hvor utrolig sårbart dette er. Og vårt eneste ønske nå er å gi dere medisinene dere trenger. Så min bønn: Ikke gå på apoteket om du føler deg syk».

Stenger i påvente av testresultat

Folk har lyttet til oppfordringen, forteller Hanson. Før hennes filial stengte i dag, var kundene rolige og behersket i møte med nye tiltak, som blant annet et maks antall kunder i butikken samtidig.

Det har vært en positiv kontrast til panikken som rådet før helgen, sier Hanson til NRK.

– Folk har akseptert restriksjonene og tenkt mer med hodet denne uken. Ikke panikkmodus som i forrige uke.

I sin appell skrev Hanson at hun ville gjøre alt for å holde filialen åpen. Nå er en av de ansatte testet, og i påvente av svaret holder de stengt.

– Er testen positiv må vi regne med at alle har fått det. Er den negativ må vi teste flere av oss. Vi opplever nå heldigvis å bli tatt på alvor slik at vi blir prioritert, sier Hanson.

Helsedirektoratet påpekte tirsdag at apotekerpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid, og derfor skal testet for koronavirus på linje med annet helsepersonell.

Samfunnskritisk rolle

I Åndalsnes sentrum i Rauma måtte også Vitusapoteket i dag også stenge fordi en ansatt har fått påvist koronasmitte.

Filialen blir nå desinfisert og det er enda usikkert når den vil åpne igjen.

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand sier til NRK at folk som trenger å besøke et apotek, kan bruke Apotek 1 på Øran.

Apotek 1 ber personer i karantene om å ikke oppsøke deres filialer. Foto: Carina Johansen

140 filialer med redusert åpningstid

Apotekkjedene Boots, Vitusapotek og Apotek 1 samarbeider nå tett for å sørge for at befolkningen har tilgang på et apotek, uavhengig av kjede.

Det forteller Silje Ensrud, kommunikasjonsrådgiver i Apotek 1 til NRK.

Av Apotek 1-kjedens om lag 4000 ansatte er nå rundt 200 medarbeidere i karantene. Det innebærer stengte dører også for dem.

Status for Apotek 1-kjedens 400 filialer i Norge onsdag kveld er:

8 helstengte filialer

5 stengt for publikum, men med fortsatt drift

140 apotek med redusert åpningstid

12. mars var køen lang utenfor et apotek i Oslo. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Ber kunder ta kontakt digitalt eller på telefon

På Folkehelseinstituttets hjemmesider heter det at folk i karantene som hovedregel «ikke skal oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek».

Apotek 1 ber derimot personer i karantene om å ikke oppsøke deres filialer.

– Vi ser at helsemyndighetene sier at personer i karantene kan oppsøke apotek, men vi ønsker av smittevernhensyn ikke at personer som er i karantene skal komme til apoteket. I stedet kan man be noen andre om å hente sine medisiner, man kan bestille på apotek1.no og få det sendt hjem, eller man kan ringe sitt apotek og høre om det finnes lokale løsninger, sier Silje Ensrud, kommunikasjonsrådgiver i Apotek 1 til NRK.