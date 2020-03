Mandag stupte oljeprisen. Børsverdiane ramlar nedover. Bak all uroen er det ei hovudforklaring: koronaviruset.

Både den raudgrøne opposisjonen på Stortinget og tidlegare finansminister Siv Jensen (Frp) meiner dette talar for politiske tiltak.

SV vil ha krisepakke

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski vil ha kraftige, ekstraordinære tiltak.

– No trengst det ei krisepakke i samband med revidert statsbudsjett, seier Kaski til NRK.

Ho meiner det hastar.

SVs Kari Elisabeth Kaski meiner det er behov for økonomisk krisepakke når koronaviruset no påverkar oljepris og børsverdiar kraftig.

– Regjeringa må ikkje nøle, for dette kan få alvorlege konsekvensar for norsk økonomi. Særleg for dei som jobbar langs kysten. Vi må bruke dette høvet til å omstille økonomien i grønare retning. Samtidig må vi kome med verkemiddel som gjer at folk slepp å stå lenge utanfor jobb og vi må forhindre at økonomien får eit varig fall.

Konkret tek SV til orde for at det offentlege sprøytar pengar inn i prosjekt som rassikring og kommunalt vedlikehald. Partiet meiner også det kan vere mogleg med pakkar til verftsindsutri, kraftkrevjande industri og selskap som driv med fornybar energi slik at ein får både auka økonomisk aktivitet og grøn omstilling.

Vil ha formuesskattelette

Nyleg avgått finansminister Siv Jensen (Frp) meiner også regjeringa bør vurdere ei rekke tiltak, men peikar på tiltak med litt ann profil enn SV foreslår.

Jensen foreslår reduksjon eller utsetting av formuesskatten, fritak frå flypassasjeravgift og CO 2 -avgift på innanlands flygingar, og ho meiner regjeringa kan sette i gang gryteklare infrastruktur-tiltak raskt, for eksempel byggeprosjekt i samferdselssektoren.

I tillegg meiner Jensen at det kan vere behov for endring av permitteringsreglar.

Siv Jensen (Frp) ga finansminister Jan Tore Sanner (H) ein klem då Frp gjekk ut av regjering og han overtok nøkkelen til statskassa. No gir ho Sanner eit råd. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ingenting som liknar

Også SV og Ap meiner det er grunn til å sjå på permitteringsregelverket. Dei to viser til situasjonen etter oljeprisfallet i 2015 då dei meinte regjeringa kom for seint på bana med endringar på dette området. Den gongen ba fagforeiningane og opposisjonen om at det skulle vere mogleg for bedrifter å permittere folk i lengre periodar slik at ein unngjekk at folk vart oppsagde når bedriftene hadde tøffe økonomiske utfordringar.

Arbeidarpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik meiner situasjonen er heilt spesiell.

– Vi har aldri stått overfor ein tilsvarande situasjon før. Vi har ikkje både sett eit oljeprisfall og ein helsesituasjon som har kravd endringar i vanleg folks åtferd.

Tajik meiner det er vanskeleg å ha oversikt over kva for nokre konsekvensar dette kan få for norsk økonomi. Ho nøyer seg difor i første omgang med at regjeringa kjem til Stortinget slik at ein får ein politisk debatt om kva som må til.

– Finansministeren må no kome til Stortinget og gjer greie for situasjonen og fortel oss kva for nokre tiltak han vurderer.

Også Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad meiner det vil vere fornuftig at finansministeren gjer greie for Stortinget om situasjonen.

Vurderer situasjonen

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har så langt i dag ikkje hatt høve til å la seg intervjue av NRK.

Finansminister Jan Tore Sanner vil gjere greie for vurderinga av den økonomiske situasjonen i morgon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han seier i ein skriftleg kommentar til media at han og statsminister Erna Solberg vil gjere greie for den førebelse vurderinga av dei økonomiske konsekvensene av korona-viruset på ein pressekonferanse i morgon.

Sanner opplyser at det blir arbeida med økonomiske tiltak, men at ein i første omgang må sjå om oljeprisen blir liggande på eit lågare nivå, eller om den tek seg opp att.