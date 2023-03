Krev fengsel i eitt år og fire månadar for tidlegare barnevernstilsett

Denne veka starta saka mot mannen i 30-åra. Han er tiltalt for å ha hatt eit seksuelt forhold til ei jente som budde på barnevernsinstitusjonen der han jobba. I tiltalen kjem det fram at dei to skal ha hatt seksuell omgang gjentatte gongar i ein halvtårsperiode frå 2017 til 2018. Jenta var då 16 år gamal.

Onsdag la påtalemakta fram påstand om at mannen burde dømmast til fengsel i eitt år og fire månader, skriv Bergens Tidende.