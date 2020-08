Krekar-kontakt skal løslates

Tirsdag kunne NRK melde at en norsk statsborger ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste, etter å ha vært internasjonalt etterlyst av italiensk politi.

43-åringen, som er dømt til fengsel i Italia, skal løslates, ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett. Kjennelsen ble umiddelbart anket av påtalemyndigheten, som hadde bedt om fire ukers varetekt.

43-åringen ble i juli i fjor dømt til ni års fengsel som en del av Krekars internasjonale terrornettverk.

etten tok stilling til om mannen kan varetektsfengsles i påvente av at domstolen behandler en utleveringsbegjæring fra italienske myndigheter – den andre på fem år.

Under fengslingsmøte motsatte mannen seg varetekt og utlevering til Italia.

– Han motsier seg både varetekt og utlevering. Varetekt motsetter han seg fordi han mener det ikke er unndragelsesfare på grunn av hans sterke tilknytning til Norge, som norsk statsborger med norsk familie, sier mannens forsvarer, Cecilia Therese Ekholt til NRK.

«Be meg om å drepe»

Det er tidligere kjent at 43-åringens samtaler med Krekar i besøksrommet på Kongsvinger fengsel i 2012 og 2012 ble avlyttet av Politiets sikkerhetstjeneste.

Her snakket 43-åringen og Krekar blant annet om det italiensk politi mener er et hemmelig terrornettverk, kalt «Rawti Shax».

POLITIADVOKAT: Anne Karoline Bakken Staff i PST. Foto: OLA MJAALAND / NRK

Lydopptakene fra Kongsvinger er en viktig del av dommen mot Krekar og 43-åringen som falt i Bolzano i fjor.

I dommen vises det blant annet til en samtale fra 11. mai 2013. I samtalen prøvde 43-åringen ifølge dommerne å overbevise Krekar om at han var en lojal tilhenger, og ikke bare «en betalt hjelper».

Ifølge den italienske dommen sverger 43-åringen også på at han er «villig til å drepe på oppdrag fra Krekar».

Forsvarer Cecilia Therese Ekholt ønsker ikke å kommentere mannens uttalelser.

NRK har fått tilgang til lydopptaket, som er gjennomgått av en uavhengig tolk. Ordrett oversatt sier 43-åringen blant annet følgende i opptaket.

«Min herre, jeg ønsker å fortelle noe til deg. Jeg er ikke ansatt av dere. Jeg sverger, be meg om å drepe, og jeg gjør det for deg».

AVLYTTET I FENGSEL: Mulla Krekar møtte den pågrepne mannen i besøksrommene til Kongsvinger fengsel. Besøksrommet ble avlyttet av PST i 2012 og 2013. Opptakene er sentrale i den italienske terrordommen mot Krekar og Østfold-mannen. Foto: Audun Torsdalen / NRK

– Vanlig kurdisk ordtak

Østfold-mannen har vært norsk statsborger i flere år, og var ikke til stede da dommen i Italia falt. Da NRK konfronterte mannen med innholdet i opptakene i januar i år, avviste han anklagene.

43-åringen skrev i en e-post at både oversettelsen gjort av NRK og italiensk politi inneholder feil. Formuleringen om «å drepe» for Krekar er en del av et vanlig kurdisk ordtak, forklarer mannen.

«Når man er glad i noen og respekterer vedkommende så sier man at «jeg liker deg så mye at jeg kan drepe for deg». Det betyr ikke at jeg skal gjøre det praktisk og drepe noen», skriver 43-åringen.

– Bestrider riktigheten av den italienske dommen

I de italienske rettsdokumentene heter det også at 43-åringen skal ha hjulpet Krekar å organisere en demonstrasjon mot koranbrenning i 2012. I en lengre e-post avviser 43-åringen dette, og forklarer at han kun har møtt Krekar som journalist.

Han avviser samtidig hardnakket å være en del av et terrornettverk, og sier «Rawti Shax» også kan forstås som et politisk eller ideologisk nettverk.

43-åringen fikk tirsdag oppnevnt Henrik Boehlke som sin forsvarer. Da NRK snakket med Boehlke tirsdag kveld hadde han ikke hatt anledning til å sette seg inn de omfattende saksdokumentene, og kunne ikke kommentere innholdet i lydopptakene.

FORSVARER: Advokat Celina Therese Ekholt i advokatfirmaet Hjort. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Han motsetter seg utlevering og varetektsfengsling. Han bestrider også riktigheten av den italienske dommen, uttalte Boehlke til NRK.

Da fengslingsmøtet startet onsdag, var det Celina Therese Ekholt i Advokatfirmaet Hjort som forsvarte 43-åringen.

Mulla Krekar ble løslatt fra Kongsvinger fengsel i 2015. Fem år senere ble Krekar utlevert til Italia, som mener Krekar ledet et terrornettverk, delvis fra fengselscella. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ny utleveringsbegjæring

43-åringen ble også begjært utlevert I 2015. Den gang avslo Justis- og beredskapsdepartementet en begjæring om å utlevere mannen, fordi han er norsk statsborger.

I den forbindelse uttalte PST også at de ikke hadde funnet grunn til å starte noen egen etterforskning av mannen.

Tirsdag understreket kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken at bakgrunnen for pågripelsen var straffesaken i Italia.

Etter å ha blitt løslatt fra varetekt i 2015 har 43-åringen bodd på Østlandet. Tidligere i år skrev han i en e-post til NRK at han ikke hadde hørt noe mer fra italiensk eller norsk politi etter løslatelsen.

Nå har Italia altså bedt om å få utlevert mannen på nytt. Etter det NRK forstår skal en ny norsk-europeisk arrestordre-avtale som trådte i kraft ved årsskiftet være bakgrunnen den nye begjæringen fra italiensk påtalemyndighet.

Avtalen skal gjøre det lettere å utlevere nordmenn til andre EU-land. Det er imidlertid usikkert om lovendringen kan ha tilbakevirkende kraft.

I mars år ble mulla Krekar utlevert til Italia. I juli ble det kjent at Krekar også tapte ankesaken etter terrordommen. Hans forsvarer Brynjar Meling varslet at saken kom til å bli anket, og fryktet at rettsprosessen kom til å ta flere år.