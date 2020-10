Krekar-kontakt (43) utlevert til Italia: Skal trolig sone i Norge

PST bekrefter overfor TV 2 at mannen, som er bosatt i Viken, ble sendt ut lørdag.

I 2019 ble 43-åringen ble dømt til ni års fengsel «in absentia» – altså uten å selv være til stede i retten. Han nekter straffskyld.

I september avgjorde Riksadvokaten at mannen kunne utleveres til Italia. Et vilkår for utleveringen var imidlertid at han skulle sone dommen i Norge, ifølge VG.

43-åringen er dømt som en viktig del av Krekars terrornettverk. Overfor NRK har mannen hevdet at kun har gjort journalistisk arbeid for Krekar. Foto: Privat / NRK

Etter det NRK forstår er det fortsatt ventet at mannen skal returnere til Norge etter at den italienske dommen blir rettskraftig. Denne datoen er satt til 8. oktober.

– Veldig vanskelig situasjon

NRK har forsøkt å få en kommentar fra mannens forsvarer Nils Christian Nordhus, foreløpig uten hell. NRK har imidlertid snakket med 43-åringens kone, som er norsk statsborger. De to har to barn.

Hun bekrefter at mannen kan søke om utlevering til Norge når dommen blir rettskraftig denne uken.

Hun sier at 43-åringen har valgt å ikke anke terrordommen, for at prosessen ikke skal drøye ut i tid.

– Det er en veldig vanskelig situasjon. Jeg har ikke snakket med ham og vet ikke hvor han er. Vi håper han skal få kunne komme tilbake til Norge, så barna kam se ham, sier kona til NRK.

Ny utleveringsavtale

Domstolen i Italia mener mannen har fungert som en sentral støttespiller for Krekar i organiseringen av terrornettverket Rawti Shax, mens Krekar satt fengslet.

I den italienske dommen heter det også at mannen hadde en viktig rolle i å spre Krekars budskap, i tillegg til rekruttering og forsøk på anskaffe våpen.

I den italienske dommen heter det blant annet at 43-åringen, som har bodd 21 år i Norge, har vært et ledende medlem av Krekars nettverk siden 2009.

Viken-mannen har hevdet at han kun har møtt Krekar som journalist. Han ble første gang begjært utlevert i 2015, da Krekars nettverk først ble kjent. Den gang strandet utleveringen fordi Norge tidligere ikke utleverte norske statsborgere.

I august i år ble mannen pågrepet av PST, etter å ha vært internasjonalt etterlyst.

Bakgrunnen er at ny, norsk-europeisk arrestordreavtale trådte i kraft ved nyttår. Avtalen, som skal gjøre det enklere å utlevere borgere mellom EU-land, er årsaken til 43-åringen nå ble sendt ut av landet.

43-åringen har flere ganger hevdet at han ikke ble lovlig stevnet til den italienske rettssaken. I en e-post til NRK tidligere år hevdet mannen at han heller ikke har hørt noe mer fra norsk eller italiensk politi etter at han ble dømt.

Lagmannsretten mener imidlertid påtalemyndigheten har lagt frem bevis for at han har blitt informert om tid og sted for rettsforhandlingene.

I en kjennelse der det slås fast at mannen kan utleveres heter det at det kan se ut som 43-åringen «ikke har tatt trusselen om straff tilstrekkelig seriøst».

Mulla Krekar ble løslatt fra Kongsvinger fengsel i 2015. Fem år senere ble Krekar utlevert til Italia, som mener Krekar ledet et terrornettverk, delvis fra fengselscella. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Viktig rolle

NRK har tidligere omtalt at samtalene mellom 43-åringen og Krekar på besøksrommet i Kongsvinger fengsel ble avlyttet av PST.

Lydopptakene fra Kongsvinger fengsel er en viktig del av dommen mot Krekar og 43-åringen som falt i Bolzano i fjor.

I dommen vises det blant annet til en samtale fra 11. mai 2013. I samtalen prøvde 43-åringen ifølge dommerne å overbevise Krekar om at han var en lojal tilhenger, og ikke bare «en betalt hjelper».

Ifølge den italienske dommen sverger 43-åringen også på at han er «villig til å drepe på oppdrag fra Krekar».

43-åringen har flere ganger avvist anklagene overfor NRK.