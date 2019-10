Krekar ifølge italienske dokumenter: «En eneste selvmordsbomber vil ryste hele Norge»

I sommer ble Najmuddin Faraj Ahmad, alias mulla Krekar, dømt for 12 års fengsel for terrorplanlegging i Italia.

Dommen er bakgrunnen for at Oslo tingrett mandag og tirsdag denne uken – igjen – skal vurdere om vilkårene for å utlevere til Italia er til stede.

Helt sentralt i den italienske etterforskningen, er avlyttede samtaler fra 2012 og 2013. Krekar sonet på denne tiden i Kongsvinger fengsel, etter å ha blitt dømt for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere.

– Nordmenn er så feige

I samtalene snakker Krekar med bekjente og familiemedlemmer i fengselets besøksrom. Besøksrommet ble avlyttet av PST på forespørsel fra italiensk politi.

Samtalene er kun vurdert av italiensk politi, som mener opptakene – samt gruppesamtaler på nettforumet PalTalk – viser at Krekar var lederen av et farlig og voldelig terrornettverk, med formål om å styrte regjeringen i Kurdistan.

I retten mandag redegjorde politiadvokat Per Niklas Hafsmoe for innholdet i samtalene, slik de er sammenfattet av italiensk politi.

Hafsmoe leste fra en italiensk fengslingskjennelse mot Krekar, avsagt i Bolzano i Nord-Italia, der det vises til en samtale Krekar hadde med et nært familiemedlem.

Ifølge gjengivelsen sier Krekar blant annet:

«Nordmenn er så feige at en eneste selvmordsbomber kan ryste hele Norge. Sett alle midler deres krigere har til rådighet i beredskap, for å skremme dem som er guds fiender. Men tiden er ennå ikke for dette, dere klarer kanskje ikke å takle reaksjonen. Dere må gjøre det når jeg er ute, da er tiden inne», sier Krekar i samtalen.

Treningsleir i Syria

I de avlyttede samtalene i fengsel og på nett, skal Krekar ifølge italiensk påtalemyndighet ha gitt uttrykk for at gruppa, kalt Rawti Shax, skulle fremstå som et lovlig, ideologisk prosjekt.

Samtidig skulle gruppa ha et «skjult lag», der bruk av vold var en del av strategien.

– Han ledet organisasjonen fra Kongsvinger fengsel i Norge, ga instruksjoner gjennom familiemedlemmer og definerte strengt hemmelige strategier for å holde liv i organisasjonen, heter det i en fengslingskjennelse avsagt i Bolzano i Nord-Italia.

Ifølge italiensk påtalemyndighet snakker Krekar i de avlyttede samtalene blant annet om et treningsnettverk i Syria, der potensielle terrorister skulle få opplæring.

I samtalene snakker Krekar også om angrep på Stortinget, i tillegg til at han gir beskjed om at det skal gis klarsignal for at organisasjonen skal brenne det norske flagget i en offentlig demonstrasjon, ifølge de italienske rettsdokumentene.

– Svekker saken

Politiadvokat Hafsmoe gikk mandag gjennom de italienske dokumentene. Hensikten var å vise hvorfor PST mener det er «skjellig grunn» til å mistenke at Krekar er skyldig i det han er dømt for i Italia.

Kravet om skjellig grunn til mistanke er at vilkårene som ifølge retten må være oppfylt for at Krekar skal kunne utleveres.

Hafsmoe oppsummerte sin redegjørelse med å påpeke at saken mot Krekar ikke står i noen særlig annen stilling, enn i 2016. Dette året kom både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett til at Krekar kunne utleveres.

Hafsmoe la til at PST mener sommerens dom forsterker mistankegrunnlaget.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling er uenig i denne vurderingen.

– Det er to ting som er nytt siden 2016. Det ene er at man har avdekket et politisk spill, med møter på statssekretærnivå mellom Norge og Italia, sier Meling, som har stevnet den tidligere Frp-statssekretæren som vitne i saken.

– Det andre er den italienske dommen, som er avsagt på et slikt grunnlag at jeg mener den faktisk svekker saken mot Krekar, sier Meling.

– Mangelfulle gjengivelser

Meling ga også i forrige utleveringsrunde uttrykk for at han mener det er sterkt kritikkverdig at retten ikke har fått høre lydopptakene som er gjort i Kongsvinger fengsel.

Dommeren i Oslo tingrett forholder seg kun til oppsummeringer gjort av italiensk politi.

Krekar selv hevdet mandag morgen at PST og italiensk politi blant annet har blandet hans egen og brorens stemme i opptakene.

Borgarting lagmannsrett kom i forrige rettsrunde til at lydopptakene i saken ikke skulle legges fram i retten. Meling mener faren for misforståelser er stor.

– Man er hensatt til aktors oversettelse av engelske dokumenter, man vet ikke hvor mange ledd disse har vært gjennom. Det fremstår som mangelfulle gjengivelser, ikke direkte sitat. Krekar har selv funnet feil i en tredel av materialet, sier Meling.

– Vi kommer til å gå gjennom disse rapportene, for å påpeke faktafeil og feil gjengivelser. Krekar kjenner seg ikke igjen i disse forholdene. Han kjenner ikke til treningsnettverk i Syria, hans agenda er i Kurdistan, sier Meling.

– Kan ikke lempe det over på en annen myndighet

Krekar motsetter seg utlevering til Italia, og etterlyser garantier for at han ikke blir utlevert til Irak, der han risikerer dødsstraff, etter endt soning.

Krekars forsvarer mener det er flere grunner til at Krekar ikke kan utleveres, og viser også til at eventuelle straffbare forhold Krekar har begått i Norge, også burde ha blitt iretteført her.

– Hvis norske statsadvokater skulle mene at mulla Krekar har begått et straffbart forhold, har de en forpliktelse til å straffeforfølge i Norge, ikke lempe det over på en annen myndighet, sier Meling.

– Politisk bevegelse

Avslutningsvis mandag forklarte førsteamanuensis ved OsloMet Lars Gule seg. Gule har flere ganger vært stevnet som sakkyndig vitne av Meling i de ulike rettsprosessene mot Krekar.

Gule forklarte blant annet at han ser terrors angivelige terrornettverk som en politisk organisasjon. Til grunn for dette legger Gule blant annet et program, eller manifest, skrevet av Krekar.

Ifølge Gule fremgår det av manifestet at Krekars engasjement ligger i Nord-Irak, ikke i Norge.

– I programmet heter det blant annet at medlemmer skal gjennomgås en grundig skolering i politisk islam. I programmet uttrykkes det støtte til jihadister som kjemper mot undertrykkelse, og kjemper for frigjøring av Kurdistan.

– Det er heller ikke noe som knytter Rawti Shax til gjennomførte terrorhandlinger, eller konkret planlegging av dette, sier Gule.