Kreftlege reagerer på regjeringens vaksineplan

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag presenterte regjeringen planen for hvordan man skal vaksinere når koronavaksinen blir tilgjengelig.

Da ble det klart at regjeringen vil prioritere personer i sykehjem og de aller eldste tidlig i vaksinasjonsforløpet, slik en ekspertgruppe rådet FHI til for kort tid siden.

Det reagerer avdelingssjef Andreas Stensvold ved kreftavdelingen på sykehuset i Østfold på.

Må prioritere pasienter med lengre levetid

– Jeg mener at vi bør prioritere de som står helt i front i helsevesenet og jobber med de sykeste covid-19-pasientene, på sykehjem eller på intensivavdelinger eller andre covid-enheter. Og så de som ikke er så syke i befolkningen.

– Hvem tenker du på da?

Andreas Stensvold er avdelingssjef ved kreftavdelingen på sykehuset i Østfold. Foto: Sykehuset i Østfold /

– Da tenker jeg på pasienter som har lengre tid igjen å leve. Ikke de aller sykeste pasientene våre på sykehjem, de med langtgående demens eller for den saks skyld kreftpasienter med veldig kort forventet levetid, sier Stensvold til NRK.

Etter at de aller eldste er vaksinert, vil andre eldre samt yngre personer med bestemte sykdommer, vaksineres. Deretter skal helsepersonell vaksineres, ifølge regjeringens plan.

Dersom det blir kritisk, mener Stensvold at dette er feil prioritering.

– Alder er den desidert sterkeste risikofaktoren

Og han har snakket med både helsepersonell og pasienter som mener det samme:

– De synes dette er veldig spesielt. De aller sykeste med langtgående demens som ikke vet hvor de er skal prioriteres før de som står i bresjen. Og jeg har pasienter også, og familier som sier, hvorfor skal jeg prioriteres? Jeg er 92 år, jeg har levd et fantastisk liv, og hvis jeg nå blir syk av covid-19, ja da blir jeg syk av det, sier Stensvold.

Smittevernsdirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Smitteverndirektør Geir Bukholm ved FHI sier at både personer i risikogruppen og helsepersonell er prioritert i vaksinasjonsplanen.

– Når vi skal angi en rekkefølge innen disse prioriterte gruppene, har vi lagt vekt på at alder er den desidert sterkeste risikofaktoren ved covid-19-sykdom. Relativ risiko for alvorlig sykdom og risiko for død er svært mye høyere for de aller eldste enn for yngre personer, sier Bukholm i en e-post til NRK.

Hallvard Sandberg forklarer hvordan de nye vaksinene mot covid-19 fungerer. Du trenger javascript for å se video. Hallvard Sandberg forklarer hvordan de nye vaksinene mot covid-19 fungerer.

1,3 millioner nordmenn i risikogruppen

Han sier at det er vektlagt at vaksinasjon av helsepersonell skal sørge for kapasitet i helsetjenestene og beskyttelse av personell. I dag er det god kapasitet i helsetjenesten, sier han.

– Dersom smittesituasjonen og belastningen på helsetjenesten endres, vil vi anbefale å endre prioriteringsrekkefølgen, sier Bukholm.

Fire vaksiner er nå til vurdering hos EMA, og første godkjenning kan komme rundt nyttår. Går alt etter planen, kan vi begynne å leve mer som normalt til sommeren, sa helseminister Bent Høie på fredag.

Regjeringen anslår at 1,3 millioner nordmenn er i risiko for å få et alvorlig sykdomsforløp hvis de blir smittet av covid-19.

I løpet av første kvartal neste år kan Norge få opp til 2,5 millioner doser med vaksiner.

Det er nok til å vaksinere mer enn 70 prosent av de i risikogruppen, og helsepersonell som jobber med pasientkontakt, ifølge helseministeren.