Barn og kreft. Det er to ord foreldre helst ikke vil høre i samme setning.

Men i 1985 rammet sykdommen seks år gamle Aili. Seksåringen, som drømte om å bli ballettdanser, trente ivrig på spagaten da livet plutselig ble snudd på hodet.

– Jeg greide guttespagaten, men da jeg prøvde meg på jentespagaten, skjedde det brått noe, forteller hun.

– Da poppet det ut noe. En stor svulst.

Svulsten var på størrelse med en appelsin.

Det bar det inn på sykehus der hun ble operert. Riktignok ikke for kreft, men for brokk, som man først trodde det var.

– Så viste det seg dessverre å være ondartet kreft, forteller hun.

En spent Aili med parykk første skoledag.

Nektet å gi opp

Aili Maanum-Jordan fikk 11 prosents sjanse til å overleve av legene. Men både hun og foreldrene nektet å gi opp.

I dag er Aili nesten 45 år gammel. Hun er frisk, men minnene om hvordan det var å vokse opp som kreftsykt barn på 80-tallet sitter i.

– Det var ikke bare, bare å miste håret. Da ble man stemplet som annerledes.

– Jeg opplevde at barn kastet stein etter meg fordi jeg var annerledes. Flere barn trodde den gangen at kreft var smittsomt, så heldigvis har vi kommet så mye lengre nå, 38 år etterpå, forteller hun.

Møtet med kreftbehandlingen ble tøff for Aili, men hun ble til slutt frisk. Foto: Privat

Men tilbake til 1985. Aili ble utredet for sarkom på Radiumhospitalet. En kreftform som ga dårlige prognoser på den tiden. Det har heldigvis endret seg i ettertid.

Den seks år gamle jenta måtte gjennom en tøff behandling med cellegift og stråling.

– Jeg visste jo at man kunne dø av kreft, for det opplevde jeg rundt meg. Noen ganger var behandlingen veldig tøff. Foreldrene mine har i etterkant fortalt at jeg har sagt at «nå orker jeg ikke mer, nå vil jeg dø».

– Det var spesielt cellegiftkurene min barnekropp tålte fryktelig dårlig. Jeg lå i flere døgn og kastet opp. Jeg hadde ikke mer krefter, men heldigvis klarte jeg å snu det.

Som voksen er Aili Maanum-Jordan etter hvert blitt prosjektleder i Kreftforeningen. Hun håper forskning skal gi håp til de med kreft med spredning.

Motiverte henne

Aili Maanum-Jordan forteller at foreldrene aldri fortalte henne om legenes prognose. De gjorde i stedet det som var i deres makt for å motivere henne til å fortsette behandlingen.

– For hver cellegiftkur jeg måtte gjennom, fikk jeg løfter om en ny barbiedukke, sier hun smilende.

– Jeg var vel den jenta der jeg bodde som hadde fleste barbiedukker.

Oppholdet på Radiumhospitalet ble en kontrastfylt periode for seksåringen.

Mange andre barn døde den tiden hun var pasient. Men hun har også mange gode minner fra denne perioden.

– Vi ragget rundt i rullestoler, husker hun.

– Jeg var såpass heldig at jeg fikk en egen trehjulssykkel, og den brukte jeg hyppig for å stikke av fra disse legene. Den trehjulssykkelen fikk jeg faktisk for 15 år siden. Fritidslederen hadde tatt vare på den for å gi den til meg i voksen alder som et symbol på at man klarte kampen mot kreft.

Aili på den røde sykkelen hun fikk på Radiumhospitalet. Foto: Privat

Rammer rundt 200 personer

Eva Widing har vært barneonkolog i flere årtier. Hun har fulgt forskningen og utviklingen innen barnekreft over lang tid. Widing er i dag pensjonert som onkolog, men er aktiv som styremedlem i Hjernesvulstforeningen.

Hun forteller at det som omtales som barnekreft rammer rundt 200 personer mellom 0 og 18 år hvert år.

– Det er sjeldne sykdommer vi snakker om, sier hun.

I dag er det cirka 35.000 mennesker som får kreft i Norge hvert år, men barnekreft utgjør en veldig gruppe av dette

– Sånn som det er i dag overlever cirka 85 prosent totalt, men det er stor spredning mellom de ulike formene av barnekreft, understreker hun.

Nå som Aili Maanum-Jordan er blitt frisk har hun tatt opp kampen mot kreft gjennom en jobb som prosjektleder i Kreftforeningen.

Denne uken arrangeres innsamlingsaksjonen «Krafttak mot kreft», og håpet hennes er at forskning skal gi håp til de med kreft med spredning.

– Litt mer tid, det betyr alt. Forskning og forskningsgjennombrudd på medisiner kan hjelpe flere og kan tilpasse kreftbehandlingen til hver enkelt person. Det er min drøm, forteller hun.