Kredittilsynet refsar bankar for manglande kontroll av betalingsevne

Tilsyna har blant anna avdekt manglar ved kredittvurderinga. Bankane har ikkje teke godt nok omsyn til alle dei relevante utgiftene til kunden, eller dei undervurderte bu- og levekostnadene.

– Vi ser at kundar som etter våre retningsliner ikkje burde ha fått forbrukslån, likevel fekk innvilga lån, seier direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen. Han fortel også at fleire av bankane undervegs i søknadsprosessen aktivt har tilbode høgare lån enn det kunden har søkt om.

– Dette er ikkje i tråd med god forretningsskikk, seier Baltzersen.

I merknader til bankane, peikar Finanstilsynet på deira ansvar for å følgje opp at også agentar følgjer regelverket som bankane skal følgje. Baltzersen forventar at bankane på ein systematisk måte kontrollerer verksemda til agentane, blant anna når det gjeld marknadsføring.

– Betydelege problem

– Tilbodet av usikra kreditt gir forbrukarane sjansen til å jamne ut forbruket over tid, men slike lån kan også skape betydelege problem for forbrukarar som får lån dei seinare ikkje klarar å handtere. Det er viktig at bankane sikrar forbrukarane sine interesser ved å gjere gode kredittvurderingar og ikkje gir lån utover det kunden faktisk har søkt om, seier Baltzersen.

Han gjer det klart at Finanstilsynet er uroa over auken i misleghaldne lån.

– Utviklinga viser at ein betydeleg del av kundane sjølv i gode tider får problem med å handtere låna bankane gir dei, seier Baltzersen.

Han åtvarar om at om det kjem eit tilbakeslag i norsk økonomi, så vil bankane vere ekstra utsette. Dette sjølv om omfanget av forbrukslån framleis utgjer berre ein liten del av dei samla gjelda til norske hushaldningar.

Bankane som er granska i denne undersøkinga er Instabank ASA, Bank Norwegian AS, Easybank ASA, Komplett Bank ASA, Monobank ASA og Santander Consumer Bank AS.

Alle bankane får kritikk av Finanstilsynet, men for ulike ting.

Risiko for tap

Finanstilsynet meiner det er betydeleg tapsrisiko knytt til desse bankane si verksemd. Fleire av bakane har omfattande verksemd i utlandet og har planar om å ekspandere vidare.

– Høg utlånsvekst og satsing i marknader utanfor Noreg er med på, saman med auka risiko for utlånstap, til operasjonell risiko, seier Morten Baltzersen.

Finanstilsynet lovar å halde fram med å rette stor merksemd mot bankar som tilbyr forbrukslån.