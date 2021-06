Krangler om regnestykket som skal redde pelsdyrbøndene: – Umoralsk

For to år siden vedtok Stortinget å avvikle pelsdyrnæringen gradvis frem mot 2025. Men hvor mye det skal koste, er det ingen enighet om.

Mens regjeringens forslag til erstatning får en pris anslått på mellom 650–950 millioner kroner, er opposisjonspartienes løsning langt dyrere – det mener i hvert fall regjeringen.

Mer enn 2,7 milliarder kroner skiller i ytterste fall de ulike modellene for erstatning til pelsdyrbøndene. Statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruksdepartementet satte nemlig mandag morgen en prislapp på 3,4 milliarder kroner på opposisjonens forslag.

– Man øker de statlige kostnadene fra 1,3 milliarder, til opp rundt 3,4 milliarder, sa Skogan i mandagens Politisk kvarter.

Men hvor han fikk det tallet fra, har opposisjonsflertallet i næringskomiteen på Stortinget spurt seg siden. I et brev til Landbruks- og matdepartementet spurte flertallet i næringskomiteen om å få vite hvordan Skogan hadde regnet seg frem til en prislapp som var mer enn fem ganger så høy som regjeringens eget forslag.

«Betydelig usikkerhet»

I svaret som ble sendt tirsdag ettermiddag, skriver departementet at opposisjonens forslag til erstatningsmodell ikke har vært gjenstand for en «ordinær vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser».

Videre står det at departementet har gjort et grovt anslag av de økonomiske konsekvensene dette vil få, men at det er «betydelig usikkerhet knyttet til anslagene.»

I regnestykket fra departementet, ender erstatningene på totalt 3,4 milliarder kroner med opposisjonens modell.

– Bare tull

Men Terje Aasland i Arbeiderpartiet mener det er flere feil i svaret fra departementet. Han mener regjeringen prøver å få erstatningsmodellen som opposisjonen foreslår til å virke uansvarlig.

I beregningen som fører frem til prislappen på 3,4 milliarder kroner har regjeringen lagt inn kostnader for opprydning og riving av pelsdyranlegg, kompensasjon for verdien av forkjøkken og pelseri, samt for maskiner og utstyr som er nødvendige for driften, som for eksempel tanklastebil til kjøring av fôr.

Terje Aasland (Ap) anklager regjeringen for å være umoralsk, etter at de legger seg på et betydelig lavere erstatningsnivå til pelsdyrbøndene enn det opposisjonen foreslår.

Aasland mener regjeringen har lagt til maksimalt av kostnader på opposisjonens forslag for å vise at flertallet er uansvarlig.

– Jeg mener regjeringen prøver å fremstille vårt forslag som uriktig, og et brudd på regelverket, sier Aasland.

Statssekretær i landbruk- og matdepartementet Widar Skogan (KrF) medgir at han mener opposisjonen ikke forholder seg til reglene:

– Det er et åpenbart brudd på regelverket når stortingsflertallet vil gi vesentlig mer enn full erstatning. Med deres forslag får bøndene mer enn dobbelt av full erstatning, basert på beregninger gjort av eksperter, sier Skogan.

Hovedforskjellen mellom de to modellene er at regjeringen lener seg på ekspertisen ved kunnskapssenteret Nibio, mens opposisjonen legger opp til å innfri ravene fra Pelsdyralslaget, mener statssekretæren.

Widar Skogan (Krf) mener opposisjonspartienes forslag innebærer en uansvarlig pengebruk. Han kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Arbeidspartiet.

At regjeringen tukler med regnestykket avviser han blankt:

– Dette er bare tull. Departementet har regnet veldig nøkternt på opposisjonspartienes forslag.

Han mener Arbeiderpartiets løsning vil gi mer enn full erstatning til bøndene – og bli enda dyrere.

– Det er usikkert hvor mange nye bruk som skal inn i ordninga etter at flertallet på Stortinget vil gi erstatning til alle som har drevet med pelsdyrvirksomhet i godkjente bur helt tilbake til 2015. Den samlede kostnaden er mest sannsynlig mer enn 3,4 milliarder kroner sier Skogan.

Umoralsk politikk eller umoralsk pengebruk?

Men uenighetene stopper ikke der. Terje Aasland (Ap) mener regjeringens eget forslag bryter forutsetningen om full erstatning.

– Det er uanstendig og veldig umoralsk det de driver med nå, så lenge regjeringen har vært enige om at pelsdyrbøndene skal ha full erstatning. Dette handler ikke om budsjett og tall. Det handler om å regne på en riktig måte for å gi kompensasjon til de som må legge ned driften som følge av forbudet som Stortinget vedtok, sier Aasland.

– Da er mitt svar at dette er en uanstendig og umoralsk pengebruk fra opposisjonens side, der de skaper store forskjeller blant innbyggere som opplever statlige inngrep, svarer Skogan.

Han mener Ap må bestemme seg om erstatningen skal gis etter ekspropriasjonsrettslige utmålingsprinsipper eller slik de nå foreslår, å la pelsdyralslaget diktere erstatningsordningen.

Skogan advarer mot å legge opp til forskjeller i erstatningsnivå, og frykter at det vil bidra til mer urettferdige erstatningsordninger for innbyggere som opplever statlige inngrep i sin eiendom eller næringsvirksomhet.

Mener regnestykket kommer for sent

Saksordfører Bengt Rune Strifeldt (Frp), mener det er uheldig at kostnaden for å legge ned næringen ikke var undersøkt da Venstre fikk gjennomslag for forslaget i regjering.

Bengt Rune Strifeldt (Frp), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Geir Pollestad (Sp) og Terje Aasland (Ap) er enige om en ny kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene, etter at Stortinget vedtok å forby pelsdyroppdrett i 2019.

Også han mener regjeringens regnestykke er for usikkert. Likevel mener han ikke at prisanslaget kan påvirke Frps stemmegivning når forslagene skal vedtas i Stortinget.

– Vi skal bruke de neste dagene på å lese svaret fra departementet nøye. Men det skal ikke være sånn som regjeringen legger opp til, nemlig at pelsdyrbøndene selv skal ta regningen når de i praksis har fått et yrkesforbud fra regjeringen, sier Strifeldt.