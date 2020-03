Kraftige børsfall verden over

De kraftige fallene på børsene kommer i kjølvannet av spredningen av koronaviruset og en rekke drastiske tiltak fra flere land for å hindre smittespredning.

Les også: Innfører drastiske tiltak i Norge

Sjefstrateg i Danske Bank, Christian Lie, peker til USA for å forklare at børsene faller kraftig verden over.

– Børsene er i fritt fall etter Trumps innreiseforbud og manglende tillit til hans evne til å kontrollere virusutbruddet i USA, skuffende tiltak fra den europeiske sentralbanken og en generell forventning om at vi står foran en global resesjon.

I tillegg til det kraftige fallet på Oslo Børs har kronen falt videre fra historiske bunnoteringer. En amerikansk dollar kostet litt etter klokken 16 10,12 kroner, mens en euro koster 11,25 kroner.

Oljeprisen har falt over seks prosent torsdag, og et fat nordsjøolje gikk torsdag ettermiddag for 33,5 dollar per fat.

– Litt panikk

Sjefstrateg i Sparebank 1 Markets, Peter Hermanrud, mener at det ikke er noen tall som tilsier at ting har blitt verre fra i går til i dag. Han mener dagens børsfall henger sammen med at aksjemarkedene ikke vet hvordan de skal prise aksjer.

– Er det panikk i markedene?

– Det er på en måte litt panikk, det er i alle fall ikke langt fra, svarer Hermanrud.

Med dagens fall har Oslo Børs falt rundt 30 prosent siden årsskiftet.

Generelt så kan dette være en god mulighet for å kjøpe aksjer, om håpet om bedring er større enn frykten for at det skal gå helt galt, sier Hermanrud.

– Det mest avgjørende om man med så mange i karantene klarer å stoppe spredningen. Samtidig må man klare å komme tilbake til normalt igjen, uten at spredningen tar seg opp igjen. De fleste tenker nok at det skal bli verre før det blir bedre.

– Mister troen

Norwegian er blant selskapene som har slitt mest på børsen i dag, med et fall på rundt 25 prosent en drøy time før stenging på Oslo Børs. Den siste måneden har selskapet falt over 80 prosent.

Det er helt åpenbart at markedet ser store problemer i Norwegian, sier Hermanrud. Han trekker frem at selskaper med høy gjeld virkelig får svi.

– Selskapet prises som om det er høy sannsynlighet for at det skal gå helt galt.

Drastiske tiltak

Fallet på Oslo Børs lå lenge på rundt seks prosent. Fallet tiltok i styrke etter at statsminister Erna Solberg og helseminister Bernt Høye litt over klokken 14 la frem det de beskriver som de mest drastiske tiltakene i Norge i fredstid.

Tiltakene innebar blant annet stenging av skoler og barnehager, forbud mot flere arrangement, strenge begrensninger for serveringssteder og stenging av virksomheter som driver med ulike kroppsbehandlinger, som frisører.

Hermanrud tviler på at norske pressekonferanse hatt så veldig mye å si, da viruset er et globalt fenomen.

– Verdens aksjemarkeder henger tett sammen, og dette er ikke noe spesielt vi gjør i Norge. Danmark stengte også ned i dag.

Stoppet handelen

Børsene i USA falt også kraftig fra start torsdag. Børsfallet fra start var så kraftig at sikkerhetsmekanismene gjorde all handel ble automatisk stoppet i 15 minutter.

Etter en drøy times handel hadde børsene hentet inn litt av fallet, og rett over klokken 16 norsk tid så noen av nøkkelindeksene slik ut:

Dow Jones: -7,19 %

S&P500: -5,99 %

Nasdaq Composite: 6,06 %

Tatt på sengen

Også børsene Europa i faller kraftig. For flere av børsene ble et allerede tungt fall enda tyngre etter at den Europeiske sentralbanken overraskende annonserte at de ikke kutter renten. I stedet varslet de andre tiltak for å hjelpe markedene.

Rett før 15.30 så det slik ut på noen av nøkkelindeksene:

FTSE: -8,90 %

DAX: 9,55 %

CAC 40: -9,76

Lie mener at markedene første gang siden finanskrisen ikke lenger tillit til at sentralbankene vil klare å stabilisere økonomien og finansmarkedene.

– Markedsaktørene frykter at vi er på vei inn en krise med stadig økende antall konkurser, gjeldsmislighold og stigende arbeidsledighet.

Hermanrud tviler mer på at dette har hatt en sterk effekt.

– Om de kutter nå eller neste måned har lite å si. Dette dreier seg om kraftige nedstengninger i Europa og USA.