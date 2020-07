Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at detaljhandelen økte kraftig i løpet av juni, etter at også handelen i mai ble sterkere enn det ekspertene ventet i forkant.

Men nok en gang blir ekspertene overrasket over hvor mye nordmenn handler for i koronatider. DNB ventet for eksempel at handelen ville falle med en halv prosent, etter to sterke måneder. I stedet økte handelen mer enn dobbelt så mye som i mai.

– Husholdningenes kjøp av varer både i mai og juni var høyere enn før nedstengningen, sier førstekonsulent Kristine Vegard i SSB.

Stengte grenser gir økt handel

Følgene av koronaviruset har ført til betydelige endringer i hva vi bruker penger på, og hvor vi bruker dem.

Nordmenn har vridd sitt handlemønster i retning av mer konsum av varer, og mindre konsum av tjenester.

Betydelig redusert grensehandel påvirker handelen i Norge betydelig.

Grafen viser prosentvis vekst fra mai 2020 til juni 2020 (vektet sesongjustert volumindeks).

– Vi ser tydelig de siste månedene at kultur og tjenester, hotell og restaurant, og passasjertransport har blitt betydelig redusert, mens kjøp av dagligvarer, klær og sko, har økt betraktelig, sier Vegard.

Makroøkonom Marius Hov sier at det faktum at grensene i stor grad har vært stengte påvirker handelen her hjemme.

– Normalt bruker norske husholdninger mer penger i utlandet enn turistene bruker her. Når man snur den trenden så tyter det ut i en veldig sterk oppgang i vareforbruket her hjemme, sier Hov.

Rekordnivå for dagligvare

Dagligvarehandelen og klesbutikkene bidro sterkest til den kraftige veksten.