Kraftig snøvær fører til problemer på veiene

– Det snør og blåser på Østlandet i dag og dette fører til vanskelige kjøreforhold. Alt tilgjengelig mannskap er ute og gjør tiltak. Hold god avstand til bilen foran og senk hastigheten. Husk at skiltet fartsgrense gjelder ved optimale forhold. Kjør forsiktig, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Også på fjellovergangene i Sør-Norge skaper vind og snø utfordringer.

Flere fjelloverganger stengt

Blant annet er riksvei 7 over Hardangervidda stengt. Der meldes det også om betydelig snøskredfare.

Det samme gjelder europavei 134 over Haukelifjell, fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland, fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal og riksvei 13 over Vikafjellet.

På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring.

– Det blir nok slik utover formiddagen, og muligens utpå ettermiddagen også, sier trafikkoperatør Kristian Fauskan ved Vegtrafikksentralen til NRK.

E16 over Filefjell var klokken 6 åpen for trafikk, men veitrafikksentralen varslet at kolonnekjøring kan innføres på kort varsel.

Politiet i Agder har fått melding om at flere trær har veltet og ligger over E39 ved Vatne. Det skal være full stans i trafikken. Politiet har ikke fått melding om at biler skal være truffet.

SNØVÆR: Det har kommet en del snø flere steder søndag morgen. Her fra Marienlyst i Oslo. Foto: Andreas Krantz / NRK

Betydelig snøskredfare

Meteorologene meldte fredag om mye ventet snø i Sør-Norge lørdag og søndag, og har sendt ut farevarsel med gult nivå. Snøværet er ventet å avta fra klokken 19 søndag kveld.

Det er også sendt ut varsel om betydelig snøskredfare, blant annet på Hardangervidda, Haukelifjell og Filefjell.

Venter mildvær

I Oslo er T-banen innstilt mellom Holmenkollen og Frognerseteren inntil videre på grunn av problemer med fremkommelighet. Det er satt inn minibusser mellom de to stasjonene.

Uværet er ifølge Meteorologisk institutt den siste del av vinteren før et mildt vårvær melder sin ankomst i Sør- og Østlandet.

– Fra onsdag begynner temperaturen å stige, og noen steder vil kvikksølvet på gradestokken krype helt opp mot 10 plussgrader. Da vil det føles vårlig og fint hvis sola skinner i tillegg, statsmeteorolog Kristin Seter.