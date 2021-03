Kraftig smittehopp: 729 nye koronasmitta siste døgn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den kraftige auken i dagleg smitte, på 549 fleire tilfelle enn dagen før, og 503 fleire enn same dag førre veke, gjer måndagen til den verste sidan 7. januar. Folkehelseinstituttet sin oversikt viser at det då vart registrert 735 nye tilfelle. Toppen var 4. januar med 936.

137 nye koronatilfelle i Oslo

Måndag blei det registrert 137 nye koronasmitta i Oslo. Det er 22 fleire enn søndagen, men 27 færre enn snittet den siste veka. Stovner bydel har det høgaste smittetrykket. Der er det no 480 smitta per 100.000 innbyggjarar i snitt dei siste to vekene.

Alna bydel har andreplassen med 456 og Grorud er på tredjeplass med 455 smitta per 100.000. Det lågaste smittetrykket finn vi i Ullern og Nordre Aker.

Totalt er 20.267 Oslo-borgarar registrerte som smitta sidan mars i fjor. Rundt ein firedel av tilfella, om lag 4850, er registrerte i aldersgruppa 20–29 år. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfella i hovudstaden.

Talet på koronasmitta i Noreg sidan mars 2020. Grafikk: FHI

Stigande trend

Dei siste sju dagane er det registrert 2977 nye smittetilfelle i Noreg, og 3,8 millionar koronatestar er til no utførte i landet.

Det er generelt ei forseinking på éin til to dagar på prøvesvara, og færre blir registrerte som smitta i helgane enn på vekedagar.

I februar vart det totalt registrert 8409 smitta i Noreg. Det er ein nedgang frå januar, då 13.145 tilfelle blei rapporterte. Sidan midten av januar har smittetrenden vore flat eller søkkande, men no er han igjen stigande, ifølgje VGs oversikt.

Dei mest smittsame månadene under pandemien så langt er november og desember med høvesvis 15.482 og 13.520 nye tilfelle.

Fleire innlagde og fleire vaksinerte

I alt er 71.735 registrerte som koronasmitta her i landet.

102 koronapasientar var måndag innlagde på sjukehus. Det var sju fleire enn dagen før.

I alt er 623 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars i fjor, viser førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast.

64,0 prosent av alle døde hadde fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Noreg.

328.073 personar har fått første dose av koronavaksinen, og 161.568 personar har fått andre dose.