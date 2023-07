Kraftig nedgang i søkertall etter innføring av skolepenger: – Jeg kunne ikke studert i Norge

– Jeg kunne definitivt ikke studert i Norge med tanke på skolepengene og de svært høye levekostnadene. Det ville vært urealistisk.

Det sier norsk-georgiske Koka Nikoladze (33). Han er tidligere student ved Norges musikkhøgskole, hvor han i dag jobber som førsteamanuensis. Fra 2012 til 2014 tok han en mastergrad i utøvende musikkteknologi, en utdanning han ikke ville hatt råd til med regjeringens nye skolepengeordning.

Og han er tilsynelatende ikke alene.

Etter at regjeringen innførte skolepenger for studenter fra utenfor EØS-området, har søkertallene rast. En helt fersk oversikt som Utlendingsdirektoratet har delt med NRK viser en nedgang på 45 prosent i antall søknader om oppholdstillatelse fra denne gruppen.

Bekymringsverdig, mener Venstres utdanningspolitiske talsperson Abid Raja.

– Jeg synes dette er utrolig dramatisk. Det er akkurat dette opposisjonen, norske studenter og høyere utdanningsinstitusjoner har advart mot. Men regjeringen har valgt å ikke lytte.

– Ingen dramatikk

Venstre-politikeren mener også at skolepengene blir et hinder for å få de flinkeste studentene til Norge.

MISTER FLINKE STUDENTER: Med dagens utdanningspolitikk mener Venstres utdanningspolitiske talsperson Abid Raja at Norge taper kampen om de flinkeste studentene. Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

– Vi er et land langt opp i nord som skal ut og konkurrere om de klokeste hodene. Ett av våre fortrinn har vært at vi har gode utdanningsinstitusjoner, men et annet fortrinn har vært at vi er gratis for studentene. Når det nå er bare nesten halvparten av antallet studenter fra i fjor som har søkt – og svært mange av disse ikke vil komme når det går opp for dem at de må betale – så vil det ramme studentmangfoldet og kvaliteten på norske utdanningsinstitusjoner.

Men Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for forskning- og høyere utdanning, er ikke bekymret over de nye søkertallene.

– Det er ingen dramatikk i søknadstallene. Det er en nedgang, som forventet. I statsbudsjettet for 2023 beregnet vi en nedgang på 70 prosent i denne gruppen. Hva de endelige tallene blir, får man likevel ikke vite før nærmere jul, etter at studiene har kommet i gang og fristene for å betale studieavgift har gått ut.

UDRAMATISK: Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for forskning og høyere utdanning, forventet en nedgang i antallet studenter fra utenfor EØS. Foto: Ragne B. Lysaker

Men han mener ikke det er en villet politikk at studentmassen blir mindre internasjonal.

– Det som er en villet politikk er at vi ikke lenger skal bruke en milliard kroner av budsjettkapasiteten vår på å være det eneste landet i Europa som tilbyr gratis utdanning for studenter fra hele verden, sier Hoel.

Taper kampen om studentene

Men i motsetning til flere land med skoleavgift, har norske myndigheter ingen stipendordninger for internasjonale studenter.

Det bekymrer Astrid Kvalbein, rektor ved Norges musikkhøyskole.

– Jeg skulle ønske at vi kunne beholde gratisprinsippet i utdanningen. Om vi føler oss presset til å gi slipp på det, blant annet på grunn av politikken i nabolandene våre, så bør vi ta høyde for avgiftsnivået og de økonomiske ordningene hos våre naboer. Hos dem er musikkutdanningen mellom halvparten til tre ganger så billig, samtidig som de har stipendordninger. Så vi konkurrerer ikke på de samme vilkårene i det hele tatt i kampen om studentene.

HASTVERK: Astrid Kvalbein, rektor ved Norges musikkhøyskole, mener at regjeringen innførte skolepengene med hastverk, og savner stipendordninger. Foto: Charlotte Wiig

For å illustrere vanskeligheten i situasjonen, bruker Kvalbein sin egen høyskole som eksempel.

– Som det ser ut nå er tallene hos oss enda verre enn tallene fra Utlendingsdirektoratet. Vi har tilbudt plass til 16 studenter fra utenfor EØS-området, men bare 4 av disse har greid å betale skolepengene. Vi mister altså 75 prosent av studentene i denne gruppen.

Kommer treffsikre ordninger

Nikoladze, den tidligere studenten ved Musikkhøyskolen, istemmer rektoren.

– Gratis utdanning er et instrument for å tiltrekke talenter fra hele verden. Men når dette instrumentet er borte, trenger vi noe som kompenserer for det. Vi trenger stipendordninger for å fortsette å lokke talenter til Norge.

Slik utdanningspolitikken står nå, tar den muligheter fra studentene med færrest ressurser i verden, legger Raja til.

– Noe av begrunnelsen for gratisprinsippet har vært at det bidrar til god utjevningspolitikk i utviklingsland. Med opptakskravene som eneste kriterium har det gitt muligheter for kloke hoder fra sør som ikke har råd til utdanning. Men nå vil utdanningen kun være forbeholdt de som har pengesterke foreldre, sier Raja.

Men et sted i horisonten kan målrettede stipendordninger skimtes, beroliger statssekretær Hoel.

– Vi ønsket å gjøre denne endringen nå i 2023-budsjettet, fordi det var nødvendig for å få budsjettet sammen. Vi ønsket dessuten å gjøre noen erfaringer før vi gikk i gang med å lage stipendordninger. Hvordan stipendordningene blir innrettet trenger vi litt tid til å finne ut av. Men det vil komme stipendordninger som vil være målrettet mot landene og studentene som trenger det mest.