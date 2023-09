Kraftig nedgang for Senterpartiet

Med rekordmange stemmer, var Senterpartiet (Sp) den klare valvinnaren ved førre kommune- og fylkestingsval i 2019. Totalt fekk dei ordførarkjeda i 135 kommunar.

Men ved årets lokalval har Sp slite.

Ifølge NRKs prognose ligg partiet nå an til å få 8,5 prosent av stemmene. Det er ned med 5,9 prosentpoeng sidan 2019, då kommunevalet enda på 14,4 prosent.

For tida ser Sp ut til å vera størst i 67 av landets kommunar, og til å synke mest i kommunane Andøy (-45,5 prosentpoeng), Verdal (-36,5 prosentpoeng) og Brønnøy (-32,7 prosentpoeng).

Trass nedgangen, stod jubelen i taket då prognosen blei presentert klokka 21 på partiet si valvake på Akershus festning i Oslo.

Jubelen stod i taket, trass tilbakegang, då prognosane blei presentert på Senterpartiet si valvake. Foto: Lars Os / NRK

– Det sprikar jo veldig då, så det blir spennande å følga løpet vidare, seier forskings- og høgare utdanningsminister frå Troms, Sandra Borch til NRK.

Ho meiner Sp, trass prognosen, markerer seg som eit stort og bredt parti, som er til å rekna med i både store og små kommunar.

– Nå trur eg alle berre ventar og ser på siste resultatet, seier Borch.

Kraftig tilbakegang i Finnmark

I Finnmark ligg Senterpartiet førebels an til å få 4,7 prosent av stemmene. Her er 71,8 prosent av stemmene tald opp.

Etter eit brakval i dei nordlegaste fylka i 2019, tyder prognosen på at valmåling frå Finnmark på at populariteten har søkke.

Ved førre val enda Senterpartiet med å få 24,1 prosent av stemmene i fylkestingsvalet i Troms og Finnmark. I Troms ligg Sp an til å få 10,9 prosent av stemmene.

Før NRKs prognose blei presentert klokka 21, sa stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen at han blei nøgd dersom Senterpartiet fekk ei oppslutning på mellom 10 og 15 prosent i Finnmark.

Stortingsrepresentat for Finnmark, Geir Adelsten Iversen, trur Melkøya-saka har straffa partiet hardt i fylket. Foto: Lars Os / NRK

– Eg la jo litt hardt på i stad, men eg ser at me er veldig hardt straffa, seier Iversen etter prognosen kom.

– Det var jo kanskje ikkje heilt uventa at det kom. Folk har ikkje hatt tillit til Senterpartiet, seier stortingsrepresentanten.

Iversen trur Melkøya-saka, som skapa mykje lokal motstand, kan forklara det som ser ut til å vera ei kraftig nedgang.

Melkøya-kontroversen

Ei sak som har skapa mykje strid i nord, er elektrifiseringa av Melkøya.

Satsinga blei presentert av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i starten av august.

I ettertid har kritikken frå lokale Sp-toppar hagla.

– Medlemskapen min heng i ein sytråd og han byrjar å bli ganske flisete. Viss ikkje eg går fort ned i vekt, så trur eg han kan ryka, sa varaordførar i Alta, Jan Martin Rishaug (Sp) som ein reaksjon på satsinga.

Elektrifiseringa har også blitt møtt med motstand frå lokalbefolkninga.

Ei spørjeundersøking InFact har gjort for Altaposten og NRK, viser at over 66 prosent av dei over tusen spurde seier nei til elektrifisering av Melkøya.

Borten Moe og aksjar

I sommar dukka det opp fleire habilitetssaker knytt til statsrådar i regjeringa Støre. Ein av dei var tidlegare nestleiar i Sp og forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

Den tidlegare statsråden innrømma habilitetsbrot som følge av å ha kjøpt aksjar i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen, som er deleigar av våpenprodusenten Nammo.

Tidlegare forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe på talarstolen under langmøtet til Senterpartiet i mars. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Aksjane blei kjøpt etter at han hadde deltatt i regjeringsmøte dei regjeringa og Nammo signerte ei større industrikontrakt.

Borten Moe avviste at han hadde drive med innsidehandel, men valde å gå av som statsråd og nestleiar i Sp nokon dagar etter at nyheita var ute.

Økokrim har i etterkant starta ei etterforsking rundt aksjekjøpa til Ola Borten Moe.

– Det viktig å undersøka dette på ein grundig måte for å bevara tilliten til det politiske systemet vårt, sa Økokrim-sjef Kjetil Lønseth til NRK.