Tirsdag ble det klart at flyselskapet Norwegian ikke fikk til en kortsiktig utsettelse av sine låneforfall, skriver Dagens Næringsliv.

I en børsmelding skriver selskapet at de derfor innkaller til et møte med obligasjonseierne 30. april.

Målet er at de skal godkjenne et forslag om å gjøre om gjeld til aksjer i flyselskapet. På den måten kan Norwegian kvalifisere til å få tre milliarder kroner i lånegaranti fra statens krisepakke.

Falt kraftig på børsen tirsdag

Det er god stemning på Oslo Børs, men aksjekursen i flyselskapet Norwegian falt kraftig fra start tirsdag morgen. Selskapet er satt under særlig observasjon av børsen.

Kursen falt 44,3 prosent til 4,6 kroner i tirsdagens handel.

Onsdag før påske varslet Norwegian at selskapet ville styrke sin finansielle stilling for å kunne innfri vilkårene til statens krisepakke til luftfarten.

Blant annet ble det foreslått at ulike former for gjeld skulle omgjøres til eierandeler i selskapet (aksjer.) Både leasingjeld, leverandørgjeld, banklån og obligasjonslån ble foreslått omgjort til aksjekapital.

Flyselskapet har i lang til hatt en svært høy gjeld i forhold til verdien av egenkapitalen.

På første handledag etter påske på børsen faller Norwegian-aksjen som en stein på Oslo Børs, og har rett etter klokka 16 falt 43 prosent i verdi. Til sammenligning stiger verdien av aksjene som utgjør hovedindeksen med 2,4 prosent.

20 minutter etter åpning klokka 09.00 var kursfallet i Norwegian 60 prosent.

Norwegian vil ikke kommentere

Markedsverdien av hele flyselskapet er i skrivende stund snaue 800 millioner kroner, mindre enn en fjerdedel av verdien av SAS.

Flere ekspertkommentatorer har ment at den foreslåtte avtalen er svært dårlig for de eksisterende aksjeeierne i selskapet.

Kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker Nilsen i Norwegian sier til NRK at kommunikasjonen rundt selskapets finansiering skjer via meldinger til markedsplassen.

– Alt rundt dette er børssensitivt og vil meldes via Oslo Børs, sier han.

Settes under særlig observasjon på børsen

Oslo Børs skriver i en melding tirsdag morgen at kursbevegelsene i flyselskapet nå settes under særlig observasjon i kjølvannet av styrets forslag før påske.

– Særlig observasjon innebærer at det foreligger forhold som kan gjøre at verdsettelsen av et selskap er spesielt usikker, sier kommunikasjonssjef Geir Aase ved Oslo Børs.

Han sier at det å settes under observasjon ikke påvirker handelen i seg selv, men er informasjon til markedsaktørene om at det er stor usikkerhet.

Norwegians eiere skal ta stilling til forslaget på en ekstraordinær generalforsamling 4. mai.