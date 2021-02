Politiet og brannvesenet meldte om brannen rett før klokka halv to natt til fredag. Det var et trehus som brant.

– Det er gjort rede for to som skal ha bodd der og for en til som var der. De framstår som uskadd, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

– Brannvesenet har gjennomsøkt store deler av bygget, uten å finne noen. Men søket fortsetter, legger han til.