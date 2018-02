Kraftig fall på Wall Street: Dow Jones ned 4,2 prosent

– Dette er ikke verdens ende, men det er ubehagelig, sier Rich Guerrini, administrerende direktør i PNC Investments, til CNN.

Ustabil uke

Det har vært en svært ustabil uke for finansmarkedet som har svingt med nesten 2300 poeng i løpet av de siste dagene.

– En stor ned-dag som mandag forsvinner ikke med en gang. Vi kommer til å se flyktige dager en stund til. Det kan ta to til tre uker å få jobbet seg gjennom systemet, sier JJ Kinahan, markedsdirektør i TD Armitrade, til CNN.

FORVIRRET: Det regjerte full forvirring på Wall Street da New York-børsen åpnet med et kraftig fall torsdag morgen. Foto: Richard Drew / AP

Også i Europa endte det i røde tall denne torsdagen. I London stengte FTSE 100 ned 1,6 prosent mens DAX-indeksen i Frankfurt gikk ned med 3,1 prosent. I Paris falt CAC 40-indeksen med 2,4 prosent.

Et par timer etter åpning falt Dow Jones-indeksen i New York ned 2,0 prosent, ned 500 poeng.

Hva er det egentlig som skjer?

Økonomireporter i NRK, Hallvard Norum, forklarer reaksjonen på markedene det siste døgnet. Du trenger javascript for å se video. Økonomireporter i NRK, Hallvard Norum, forklarer reaksjonen på markedene det siste døgnet.

Asia på vei opp

Også den teknologitunge Nasdaq-indeksen og den bredere S & P 500-indeksen hadde falt med nærmere 2 prosent noen timer etter åpning torsdag.

Dermed er tendensene i Europa og i USA motsatt av Asia, der de fleste børsene gikk opp i løpet av torsdagshandelen.

Artikkelen fortsetter under bildet

NYTT FALL: Aksjehandler Michael Milano jobber på gulvet på New York-børs og opplevde fallet torsdag morgen. Foto: Richard Drew / AP

Det har vært et stort skifte fra 2017, da aksjemarkedet i USA gikk den lengste perioden i historien uten å falle. Men et uvanlig rolig aksjemarked kan føre til at aksjer blir overopphetet.

– Vi hadde en helt episk periode. Det var eufori fordi det ikke var noen tilbaketrekning, sier Jeffrey Schulze, investeringsstrateg ved ClearBridge Investments, til CNN.

Les mer: Pilene peker oppover på Wall Street