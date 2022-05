Kraftig fall på Oslo Børs

Etter det følgde ein nesten like brå oppgang, og noko etter klokka 10 låg hovudindeksen på 1.209,32 poeng, ned 2,5 prosent.

Rundt klokka 10:50 var hovudindeksen ned 1,8 prosent.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea kallar børsfallet for eit lite mysterium.

– Marknaden fall plutseleg kraftig i Sverige utan nyheiter, så det kan vera nokon som har tasta feil, seier han til E24.

– Så på Oslo Børs er det nok ein smitteeffekt. Det er den einaste forklaringa eg har, legg han til.

Også sjefsøkonom i Swedbank, Harald Magnus Andreassen, seier børsfallet er følgje av ein algoritmefeil.

– Det var ein dataalgoritme som gjekk i spinn og som førte til det fallet, seier han.

Fryktar at moroa er over

Olav Chen i Storebrand seier at børsfallet er i forlenginga av den uroa vi har sett internasjonalt.

– Vi såg at dei amerikanske børsane fall kraftig på fredag, så når Oslo Børs opna i dag, utan at det hadde kome nokon særleg positive nyheiter, så følgjer dei europeiske og dei norske aksjemarknadane etter, seier han.

Olav Chen, leiar for allokering og globale renter i Storebrand. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Chen seier det er stor uvisse internasjonalt, særskilt i USA, der inflasjonen har vore kjempehøg.

– Det er heilt klart at ein fryktar at moroa er over og at sentralbanken no må heva renta for å få ned inflasjonen, seier han.

Økonomen spår at vi framleis kjem til å sjå kraftige svingingar i aksjemarknadane.

– Aksjemarknadane likar ikkje at inflasjonen er høg, eller at sentralbanken no må stramma til for å bremsa økonomien, seier han.

Samstundes seier Chen at Oslo Børs er ein av marknadane som har klart seg relativt bra hittil i år som følgje av høg oljepris.

– Det er ikkje så lenge sidan at ein prata om «all time high» for Oslo Børs.

Endå større fall i Sverige

I Stockholm fall hovudindeksen på heile 8 prosent. Aksesjef Lars Söderfjell i Ålandsbanken seier det verkar som om nokon har gjort ein tastefeil.

– Nokon har lagt inn for stor volum eller hatt ei for låg grense, men det er framleis veldig mange spekulasjonar no, og alt får jo opp igjen. Det talar for at det var ein tastefeil, seier Söderfjell til nyheitsbyrået TT.