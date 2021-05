Kraftig fall i oljeskatten: – Skremmende uansvarlig

Regjeringspartiene ble i juni i fjor enige med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet om midlertidige endringer i oljeskatten som følge av koronakrisa.

Blant annet får selskapene utgiftsføre investeringer umiddelbart i særskatten for årene 2020 og 2021. I tillegg ble friinntekten satt til 24 prosent i 2020 og 2021, samt for prosjekter hvor plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) er innlevert innen 2022 og godkjent innen 2023.

Ifølge Finansdepartementet vil ikke skatteendringene innebære et varig inntektsbortfall for staten, men en forskyvning av beskatningen, som gjør at inntektene kommer senere.