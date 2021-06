Det har stormet rundt statsminister Erna Solberg de siste månedene:

Bursdagsfeiring på Geilo, byråkrater og politikere som slipper foran i vaksinekøen, og striden om skjevfordeling av vaksiner til Oslo og kommuner i østlandsområdet.

Nå viser NRKs siste koronamåling et kraftig fall i andelen som mener statsministeren har gjort en god jobb under pandemien.

I desember i fjor mente 70 prosent av de spurte at Solberg hadde gjort en «svært» eller «ganske» god jobb. I juni 2021 synker andelen til 51 prosent.

De som mener helseminister Bent Høie har gjort en god jobb, synker også: fra 78 prosent i desember til 67 prosent i juni.

Koronamålingen er gjennomført av Kantar for NRK, og drøyt 1600 personer har svart.

Skylder på vaksinebråket

Larvik-ordfører Erik Bringedal (H) sier han synes Solberg og Høie har gjort en god jobb, men peker på diskusjonen om skjevfordeling av vaksiner som en viktig årsak til misnøyen.

Larvik-ordfører Erik Bringedal (H) tror vaksinetilgang og fordeling kan ha påvirket folks syn på Solbergs innsats. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det er nok sånn at i de 309 kommunene som har måttet avgi vaksiner, så er det nok større irritasjon og frustrasjon enn det er glede i det 23-24 kommunene som har mottatt flere vaksiner. Det er nok litt av årsaken til det.

Da det ble klart at Larvik var en av kommunene som måtte gi fra seg 35 prosent av sine vaksinedoser i mai, kjente ordføreren selv på frustrasjonen.

– Jeg ble forbanna selv jeg, for å si det rett ut. Men jeg var like mye sur på Folkehelseinstituttet, for det var de som ga rådene, sier Bringedal.

I Vestfold gikk Høyre 8,2 prosentpoeng tilbake i NRKs supermåling tidligere i uka. I Telemark har Høyre gått 5,2 prosentpoeng tilbake.

Men Bringedal sier til NRK at han ikke frykter koronahåndteringen vil påvirke Høyre i valgkampen.

– Jeg tror en ting er å spørre folk direkte nå hvordan de håndterer koronakrisen, og når du skal spørre folk i september hvem som skal styre landet de neste fire åra. Det er to vidt forskjellige spørsmål.

Kantar Koronaundersøkelse for NRK Ekspandér faktaboks Fakta om undersøkelsen:

Intervjumetode: Web-intervju ved utsendelse av SMS Målgruppe: 18 år+, representativt på alderskohorter, kjønn og geografi Utvalgskilde: Kantars befolkningsbase (fra Data Factory) Antall SMS-utsendt: 15 000 med sikte på 1000 intervju Antall intervju i rapport: 1686 (12%) Periode datainnsamling: Torsdag 11.06 - Mandag 14.06.2021 Påminnelser: Ikke benyttet Vekting av data: Vektet representativt på kjønn, 4-delt alder og 4-delt geografi.

Solberg: – Vanskeligere å åpne opp enn å stenge

Erna Solberg selv peker på at gjenåpningen i seg selv kan ha bidratt til at mange er mer misfornøyd nå.

– Det er mye tøffere å åpne opp enn å stenge. Mange er nå utålmodig for at akkurat deres aktivitet skal settes i gang. Forhåpentligvis vil fase 3 gi mange av svarene på dette, sier Solberg til NRK.

– Så er det selvfølgelig vaksinefordeling, spørsmål om min Geilo-tur og mange sånne ting som påvirker bildet, men jeg tror aller mest at nå føler folk at det er mye de ikke får svar på og ikke forstår, det er mye køer på grensen og ting som er vanskelig.

– Er du bekymret for at dette skal prege valgkampen?

– Jeg tror denne valgkampen handler om hva vi skal gjøre de neste fire årene for å få fart på Norge, sier Solberg.

– Pandemien kommer til å være et bakteppe men jeg tror valgkampen kommer til å være mye mer preget av de andre sakene.

Vedtok koronabot etter Geilo-feiring

I februar omtalte NRK Erna Solbergs 60-årsfeiring på Geilo. Familien var samlet over flere kvelder med flere enn 10 personer til stede.

BURSDAGSBRÅK: Statsminister Erna Solberg beklaget og vedtok en bot på 20.000 kroner etter en bursdagsfeiring i strid med smittevernreglene på Geilo i vinter. Ektemannen Sindre Finnes fikk påtaleunnlatelse. Foto: SKJERMDUMP INSTAGRAM

Politiet ga Solberg en bot på 20.000 kroner for medvirkning til brudd på smittevernreglene, selv om statsministeren ikke var til stede på bursdagsmiddagen på restaurant Hallingstuene.

Solberg beklaget og vedtok boten.

Stabil oppslutning for helsebyråkratene

For de andre helsetoppene er det bare mindre endringer fra desember til juni.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad scorer fortsatt høyest.

75 prosent av de spurte mener Nakstad har gjort en god jobb under pandemien.