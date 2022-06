Kraftig boligprisvekst i mai

Prisen på en gjennomsnittlig norsk bolig er nå 6,4 prosent høyere enn for ett år siden.

Ved utgangen av mai kostet gjennomsnittsboligen i Norge i overkant av 4,7 millioner kroner.

– Boligprisene i Norge steg kraftig i mai, og prisveksten var spesielt sterk på det sentrale Østlandet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier at boligmarkedet fortsatt er preget av det lave utbudet av boliger fra tidligere i år. Foto: Bård Nafstad / NRK

Lauridsen sier at han er overrasket av den sterke prisutviklingen.

– Når det gjelder tilbudssiden i bruktboligmarkedet, så er den fortsatt svakere enn tidligere år, selv om det har vært en liten vekst i antall nye boliger på markedet gjennom mai, sier Lauridsen.

Mai er normalt en måned hvor prisene stiger. Det har vært positiv prisvekst i åtte av de ti siste årene.

Mange boligsalg i mai

Det ble i mai ble det solgt 10.436 boliger i Norge, snaut 1 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021.

Samtidig er det så langt i år solgt 11 prosent færre boliger enn i samme periode i fjor. Årsaken er blant annet at den nye avhendingsloven som trådte i kraft ved nyttår har ført til færre boliger på markedet.

Comeback for Oslo-prisene

Oslo har hengt etter i prisutviklingen i store deler av året, men boligprisveksten har nå gått forbi landsgjennomsnittet.

12-måneders veksten i hovedstaden i mai steg til 7,1 prosent, opp fra 4,6 prosent i april.

Dermed hadde Oslo den sterkeste prisutviklingen i landet justert for sesongvariasjoner, på 1,6 prosent.

Det innebærer at prisene i Oslo steg langt mer enn det som har vært en normal prisutvikling de siste årene.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 0,1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 10,5 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9,7 prosent.

Venter svakere prisutvikling fremover

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, er overrasket over den sterke prisveksten i hovedstaden, men mener rentene og prisveksten kommer til å bite etter hvert.

– Det er ingen tvil om at renteøkninger i det omfang som er varslet av sentralbanken, vil påvirke boligmarkedet. Man kan sammenligne effekten med en supertanker som bremser opp, det tar tid før den mister fart, sier Geving

Også Randi Marjamaa, som er leder for personmarkedet i Nordea i Norge, venter at prisveksten bremser fremover på grunn av at flere boliger ventes å legges ut for salg.

– Vi venter en utflating av prisene utover høsten. Nå ser vi at flere kunder realiserer kjøp, og at det høyere rentenivået foreløpig ikke har skremt de som lenge har ønsket å kjøpe ny bolig, sier hun.