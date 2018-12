Kraftig aksjefall i flyselskapet Norwegian

Klokka 15.09 er hovedindeksen på Oslo Børs ned 3,2 prosent og kursen i flyselskapet Norwegian faller i overkant av ti prosent.

Prisen på nordsjøolje faller i overkant av to prosent, til 59,9 dollar.

Aker BP faller 5,1 prosent

Equinor faller 3,3 prosent

Marine Harvest faller 3,0 prosent

Norsk Hydro faller 3,4 prosent

Norwegian Air Shuttle faller 12,7 prosent

Sjefstrateg Leif-Rune Huseby Rein sier til NRK at det generelt er surt i markedene, også på grunn av signaler som har kommet ut i forkant av OPEC-møtet i ettermiddag.

– Det er få plasser å gjemme seg på Oslo Børs i dag. Alt er rødt, sier Rein.

Det betyr at aksjeverdien i alle de 62 selskapene i hovedindeksen har blitt mindre verdt i løpet av handledagen.

Norwegian-aksjen i fritt fall

I skrivende stund er Norwegian-aksjen verdt 12 prosent mindre enn da handelen på børsen åpnet i dag tidlig klokka 09.00.

Markedsverdien i selskapet er barbert med rundt 900 millioner kroner.

DN.no skriver at flyselskapet taper penger hver eneste dag og at det trolig går mot en ny emisjon (aksjeutvidelse) i selskapet. Også Hegnar.no skriver at selskapet trenger mer penger.

Ifølge E24 er det særlig det at flere flyseter som står tomme i snitt som sender kursen ned.

– Mest spent på Kina og handelskrig

Markedet er særlig opptatt av OPEC-møtet i Wien torsdag ettermiddag

I tillegg er det særlig nye signaler om handelskrigen mellom Kina og USA som er mest interessant for markedene, mener Rein.

– Det man lurer på er om det kommer signaler fra Kina som kan tyde på at våpenhvilen i handelskrigen betyr at man beveger seg mot noe som kan innebære en mer varig fred, sier han.