KPMG: Obos-salget av boliger til utleieselskap var lovlig

KPMG konkluderer med at salget av 182 boliger fra Obos til utleieselskapet Quality Living AS var innenfor loven og vedtektene til Obos.

– Konklusjonen er at salget av boligfelt B4 på Ulven i Oslo er i samsvar med det vedtektsfestede formålet til Obos BBL og til beste for medlemmene, sier partner og advokat i KPMG Law Advokatfirma, Tor Henning Rustan Knudsen, i en pressemelding.

– Mange har ikke trodd oss

Styret bestilte granskingen av salget av boligene på Ulven i Oslo etter NRK omtalte at Obos for første gang har solgt en blokk til et utleieselskap. Salget skjedde «off market», som betyr at ingen andre utleieselskap fikk mulighet til å by på blokken.

Salget har utløst medlemsopprør og debatt om Obos.

– Vi har vært sikre hele tiden på at salget av utleieboligene var innenfor både vedtektene og loven, men det har vært en livlig debatt. Mange har ikke trodd oss, og det er alltid ubehagelig. Det alltid greit å få dette bekreftet, sier styreleder Roar Engeland til NRK.

Granskingen som kom i dag er en delrapport fra den totale granskingen av salget.

Engeland forklarer at denne delen av granskingen kunne bli kjent i dag, fordi KPMG skulle kun vurdere om salget var lovlig og innenfor vedtektene.

Resten av granskingen krever at KPMG også vurderer fakta i saken ved å hente inn dokumentasjon. Det gjelder for eksempel e-poster og annet datamateriale.

– Vi slipper den delen av granskingen som er ferdig. Granskingen av salget av utleieboligene opp mot vedtekter og lov er en ren juridisk vurdering, og trenger ikke innhenting av dokumentasjon. Fakta er veldig enkelt. Det ble solgt en del av Ulven. Det går derfor raskere å gjøre denne delen av granskingen enn den øvrige, sier han.

– Hva gjenstår for KPMG å granske mot generalforsamlingen?

– Mandatet til KPMG er å vurdere alle aspekter ved salget av utleieboligene på Ulven, som favner bredere enn kun forholdet til Obos sine vedtekter og loven.

Engeland vil ikke fortelle NRK hva resten av mandatet til granskingen er, men har tidligere sagt til NRK at det blant annet gjelder habiliteten til boligdirektøren i Obos.

Familien til boligdirektøren i Obos ble investorer i utleieselskapet som fikk kjøpe boliger på Ulven. Denne delen av salget er altså KPMG ikke ferdig med å granske.

Resten av granskingen vil bli lagt frem på generalforsamlingen til Obos 22. juni, og kan bli gjort kjent tidligere.

NRK forklarer Hva skjer på generalforsamlingen i Obos? Bla videre Obos eies av medlemmene Norges største boligbygger er et boligbyggelag som er organisert som et samvirke. En halv million nordmenn er medlem. Boligeierne er medlem gjennom borettslaget sitt. Boligsøkerne er medlemmer om de betaler 200 kroner i medlemskontingent hvert år. Medlemmene bestemmer over Obos Medlemmene er øverste myndighet i Obos gjennom generalforsamlingen. Representanter for medlemmene møtes én gang i året. De stemmer over hvem som skal sitte i tilsynsorganet Representantskapet, som igjen bestemmer hvem som skal være i styret. Styret er Obos øverste forvaltningsorgan. Konsernsjefen blir utpekt av styret. Hvor mange møter i generalforsamlingen? Representantene kan velges fra to grupper: Boligsøkerne kan være opptil 771 representanter, men stiller som regel med en tiendedel. I år vil 368 representanter møte fra denne gruppen. 6 av 10 er ansatte i Obos.

kan være opptil 771 representanter, men stiller som regel med en tiendedel. I år vil 368 representanter møte fra denne gruppen. 6 av 10 er ansatte i Obos. Boligeeierne kan stille med masksimalt 620 delegater fra borettslagene. Ingen vet hvor mange som vil møte i år, men engasjementet er større enn ellers. Hva skal generalforsamlingen stemme over i år? Under generalforsamlingen 22. juni skal representantene godkjenne årsregnskapet for 2020.

De skal også diskutere og stemme over 49 forslag. I fjor kom det inn ett forslag.



Medlemmene stemmer over forslag om hvordan Obos skal drives og styres. For eksempel er et forslag at Obos ikke skal selge boliger til investorer. Hva skal til for å vinne frem med et forslag? De fleste forslag krever at minst halvparten av generalforsamlingen stemmer for. Forslag som handler om å endre vedtektene, som er Obos "grunnlov", krever at to av tre stemmer for. Hva skjer hvis et forslag blir vedtatt? Ledelsen i Obos er forpliktet til å gjøre det generalforsamlingen har bestemt. I år er medlemmene ekstra spent før generalforsamlingen. Store endringer er foreslått etter flere nyheter om hvordan Obos driver forretninger. Her kan du lese mer om generalforsamlingen i år Forrige kort Neste kort

KPMG: Isolert sett utenfor formålet

Hovedformålet til Obos er å bygge boliger til andelseierne. Loven gir Obos lov til å drive andre typer forretninger enn bare å bygge boliger til medlemmene, og derfor er salget til utleieselskapet lovlig, ifølge KPMG.

KPMG har også vurdert om salget er innenfor vedtektene til Obos. Det er Obos grunnlov, og sier hva Obos kan og ikke kan gjøre.

KPMG skriver at salget i utgangspunktet «isolert sett faller utenfor hovedformålet om boligskaffing til andelseierne»:

«Dette fordi salget snarere tvert imot innebærer at 182 boliger selges til bruk i kommersiell næringsvirksomhet og ikke til Obos medlemmer.»

Men KPMG foretar også en bredere vurdering, hvor det blir vektlagt at Obos tjente 180 millioner på salget som skal gå til boligbygging til medlemmene, at salget kan gi raskere boligbygging på Ulven, og at medlemmene får forkjøpsrett på boligene til utleieselskapet hvis de blir solgt senere.

Derfor mener KPMG at salget også faller innenfor hovedformålet til Obos. Obos har også flere sideformål, som KPMG kommer frem til at salget faller under.

Obos har tidligere sagt til NRK at boligbyggeren ikke har planer om å selge til et utleieselskap igjen. I tillegg har ledelsen planer om å legge om forretningsstrategien.

BYGGER NY BYDEL: Obos skal bygge mellom 2.000 og 3.000 boliger på Ulven i Oslo. Én av boligblokkene ble solgt til et utleieselskap. Foto: Line Tomter / NRK

Selger seg ut av svensk boligutvikler

Mandag ble det også kjent at Obos selger aksjene i den svenske delen av boligutvikleren JM for 4,6 milliarder kroner. Det meldte Obos i en børsmelding.

Obos eide en femtedel av aksjene i svenske JM Ab, men selger nå alle til Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB («SBB»).

– Obos driver en aktiv og profesjonell forvaltning av vår aksjeportefølje. Og fra tid til annen kjøper vi oss opp og selger oss ned når vi tenker timingen er riktig. Ut fra løpende vurderinger, tenkte vi at det var riktig å ta gevinst på JM-aksjene nå, sier Ingunn Andersen Randa, konserndirektør og ansvarlig for aksjeinvesteringer i Obos, til NRK.

Totalt får Obos 4,56 milliarder svenske kroner for aksjene, som er samme beløp i norske kroner etter dagens valutakurs. Ifølge Randa innebærer det en gevinst på 3 milliarder kroner i forhold til hva aksjene ble kjøpt for høsten 2018.

– Vi har mer enn doblet innsatsen vi gikk inn med høsten 2018, med en gevinst på rundt 3 milliarder. Vi er veldig fornøyd med denne transaksjonen. Dette kommer til å styrke den finansielle posisjonen til Obos, og gir 4,5 milliarder å investere i kjernevirksomheten.

Obos har fått kritikk fra medlemmer for at boligbyggeren også satser på å verve medlemmer og å bygge boliger i Sverige.

– Får dette konsekvenser for satsingen i Sverige ellers?

– Det har ingen sammenheng. Dette er en finansiell vurdering, sier Randa.

Frigjør penger til alternative kjøpsmodeller

Obos har tidligere varslet at selskapet er villig til å binde opp mer kapital for å satse på alternative kjøpsmodeller for bolig i Norge. Målet er at flere skal ha råd til å kjøpe bolig.

Over tid vil strategiendringen innebære at Obos må sette av mer penger for hvert boligprosjekt, noe midlene fra salget av JM skal bidra til.

– Hva er sammenhengen med behovet for kapital på sikt til de alternative kjøpsmodellene Obos bostart og deleie?

– Timingen for nedsalget er forretningsmessig og en strategisk beslutning hvor vi så en mulighet for å sikre gevinst selv, som innebærer en fordel for konsernet og boligutvikling. Vi gjør fra tid til annen et nedsalg for å sikre kapital. Salget styrker samtidig vår finansielle posisjon og frigjør kapital til å investere i egen virksomhet, med mål om å bygge flere boliger og å tilby enda flere boliger med Obos Bostart og Obos Deleie, sier Randa.