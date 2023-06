Kourtney Kardashian Barker er gravid

Den eldste søsteren i Kardashian-klanen, Kourtney Kardashian Barker (44), er gravid med ektemannen Travis Barker (46).

Gladnyheten delte hun selv på sin Instagram-konto lørdag morgen norsk tid.

Der holder hun oppe en plakat med teksten «Travis I'm pregnant» under en konsert med bandet hvor mannen spiller, Blink-182.

Kourtney Kardashian Barker (44) med skiltet under Blink-182-konserten i går kveld. Foto: Skjermdump / Instagram

Paret har flere barn fra tidligere ekteskap og forhold. Dette blir deres første barn sammen.

Hadde gitt opp

I serien «Keeping up with the Kardashians» har paret vært åpne om at de har slitt med å bli gravide de siste årene.

I sesong tre av serien, som ruller over skjermene nå, uttaler Barker at hun og mannen er ferdige med å prøve å få barn.

Det etter flere år med prøverør- og hormonbehandlinger.

– Vi ville elsket å få en liten baby mer enn noe annet, men jeg tror gud har en plan. Om den planen innebærer en baby, så tror jeg det vil skje uansett, sa 44-åringen i en episode.

Nå viser det seg at drømmen likevel går i oppfyllelse.

Fra før av har Kardashian barna Mason (13), Penelope (10) og Reign (8) sammen med ekskjæresten Scott Disick (39).

Barker på sin side har barna Alabama (17) og Landon (19), med ekskona Shanna Moakler (48).