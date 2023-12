Kortere ventelister hos stjernerestaurantene – nå kuttes prisen

På kjøkkenet på Michelin-restauranten Kontrast i Oslo, preppes det før en ny uke. Det hakkes og dampes, fileteres og knas. Stemningen på kjøkkenet er avslappet og latteren sitter løst.

Men restauranten har opplevd bedre tider enn nå. Mikael Svensson har drevet Kontrast i 10 år. Han forteller at han merker at flere har dårlig råd, ved at pågangen er mindre enn før.

–Vi merker at vi har litt mindre gjester, og vi har ikke de ventelistene vi er vant til fra bedre år, helt enkelt. Folk har litt mindre penger og vi har et høyt prisnivå, sier han.

Kontrast er en av Oslos dyreste restauranter En helaftens her koster rundt 5000 kroner per hode. Foto: William Jobling

For et måltid med drikkepakke på Svenssons restaurant koster. Rundt 5000 kroner må man ut med per hode for en helaftens.

Det er det ikke alle som kan ta seg råd til. Mens det i perioder har vært måneder med venteliste for å få bord på landets mest luksuriøse restauranter, er det i disse dager flere steder som har åpent for booking på kort varsel.

– Det som er positivt for gjester, er at det er mer ledig, så man kan være mer spontan. Man trenger ikke planlegge sitt besøk like lang tid i forveien, sier Svensson.

Mikael Svensson eier restauranten Kontrast. Han forteller at de det siste året har hatt færre gjester enn før. Foto: William Jobling

Vil senke prisene

Å drive fine dining kan være sårbart, ved at man er avhengig av fulle lokaler for at det skal gå rundt. Et eksempel på det er restaurant Under på Lindesnes.

– Vi har helt klart merket nedgang i antall bookinger, forteller Stig Ubostad.

Han stengte nylig restauranten, da han ikke fikk endene til å møtes slik driften var lagt opp.

–Vi har hatt like mange personer på jobb uansett om det har vært 10 eller 40 gjester. Det krever jo at man har fullbooket stort sett hele tiden.

Til våren åpner Ubostad restauranten igjen, og da med nedjustert pris.

–Vi planlegger å åpne i begynnelsen av april med et litt revidert konsept der vi tar innover oss den tida vi lever i. Vi kommer til å senke prisene noe, fra 3000 kroner til litt under 2000 kroner.

Krone-effekt blant turister

Styremedlem i Norsk Restaurantforening Tony Pedersen sier at folk går mer ut etter pandemien. Han mener at årsaken til at det er lettere å få bord på de dyre restaurantene, ikke primært er nedgangstider.

De siste årene har det nemlig blitt vanlig at man må legge inn kortdetaljer for å bekrefte reservasjonen, og man blir trukket et gitt beløp om man ikke dukker opp.

–Det gjør at flere er mer sikre når de booker. Trenden før var at mange booket flere steder, sier Pedersen.

Å drive stjernerestaurant er tidkrevende presisjonsarbeid som krever mange ansatte. Foto: William Jobling

Han er ikke bekymret for luksusrestaurantene, som han mener alltid vil ha sine gjester.

Og det er ikke alle som synes det er dyrt å spise fint i Norge. Særlig én type gjester ser stjernerestaurantene mer av.

–Å spise i Oslo forhold til Paris, London, København er 20–30 prosent billigere. Vi er billigere nå. Vi har mange utenlandske folk fra hele verden.

Det sier mesterkokken Bent Stiansen som eier Statholdergaarden. Han mener den svake kronen er noe restaurantene vil nyte godt av fremover.

Eieren av Under, Stig Ubostad, satser på en turistboom når han reåpner til neste år.

–Vi har nok ikke fått fullt utslag for den gode valutaen, sett gjennom utenlandske øyne. Det håper og tror jeg vi vil se mer av i 2024.

Tony Pedersen spår en lys fremtid for luksusrestaurantene.

–Vi tror flere turister vil komme til oss enn det som har vært vanlig tidligere. Norge har ikke vært kjent for slik turisme.

Pedersen tror i tillegg at man i fremtiden vil se at også flere nordmenn velger «staycations» når de skal kose seg, istedenfor å bruke vesentlig mer for å få den samme opplevelsen i en annen europeisk by.