Korrupsjonsekspert: – Jensen-saken er mer spennende enn krim på TV

– Eirik Jensen hadde gode kontakter inn i de mest belastede miljøene i Oslo. Underverdenen i Oslo, gjengene, organisert kriminalitet. Det vil nå bli kjent hvordan det foregikk, i en åpen rettssal. Og det er helt unikt, sier BI-professor og korrupsjonsekspert Petter Gottschalk.

– UNIKT: Politimetoder vil bli kjent i en åpen rettssal, sier Petter Gottschalk. Foto: NRK

I dag starter rettssaken mot Eirik Jensen. Den tidligere polititoppen, som ble hyllet for sitt arbeid med kriminelle miljøer i Oslo, er nå tiltalt for grov korrupsjon og for å ha hjulpet med å smugle flere tonn hasj inn til Norge i en årrekke. Jensen nekter straffskyld.

«Hasjbaronen» Gjermund Cappelen er også tiltalt i saken. Det var han som i avhør navnga Jensen som sin medhjelper.

– Skiller seg fra alle andre saker

Dette er en sak man kunne forventet å lese om i en roman, ikke i rettspapirer fra Norge, mener advokat Marius Dietrichson, leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen.

– Korrupsjonssaker i Norge hører til sjeldenhetene, i alle fall innen politiet. Når man nå vrir det om et ekstra hakk, og mener at lederen for enheten som er satt ned nettopp for å bekjempe organisert kriminalitet, selv er en del av en organisert bande – det er spesielt, og gjør at denne saken skiller seg fra alle andre, sier Dietrichson.

– SPESIELT: Korrupsjonssaker i norsk politi er sjeldne, sier Marius Dietrichson. Foto: Per Onsheim / NRK

– Det er jo helt utrolige tiltalepunkter, sier Mads Andenæs, jusprofessor ved Universitetet i Oslo.

Ifølge ham er Jensen-saken helt spesiell i norsk sammenheng. Han mener den gir en mulighet til å få en kritisk gjennomgang av en vanskelig del av politiets arbeid.

– Det er en tiltale mot en politimann som har holdt på med noe av det vanskeligste politiet holder på med. Det gir en anledning til å lære om disse arbeidsmetodene for oss som bare leser om dette i avisen. Men det gir også en anledning for rettssystemet til å gå inn og vurdere forskjellige sider av disse arbeidsmetodene som brukes, sier Andenæs.

– Minner om TV-serier

Det er god grunn til å tro at rettssaken mot Jensen og Cappelen vil bli en av årets mest omtalte. Den skal vare i over fem måneder og over 150 vitner skal avgi forklaring. Det er satt av åtte dager til Jensens forklaring. Petter Gottschalk skjønner at saken engasjerer.

– Dette minner om alle TV-seriene man har sett med detektiver og FBI. Dette er mer spennende de neste ukene enn å se på krim på TV.

VIDEO: Om NRKs podkast «Purk eller skurk?» Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Om NRKs podkast «Purk eller skurk?»