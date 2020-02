Koronaviruset: Tydelige varselsignaler for norsk økonomi

«På grunn av utbruddet av koronaviruset ber vi respektfullt alle besøkende som har vært i Fastlands-Kina de siste 14 dagene om å ikke møte opp i våre lokaler før det har gått 14 dager, og at møter da finner sted digitalt.»

Det stod det på skiltet som var satt opp i resepsjonen til Norges Bank før torsdagens presentasjon av Oljefondets årsresultat (se bildet).

STOPP: Norges Bank ba journalister som har vært i Kina om å følge fremleggelsen av årsresultatet om å følge pressekonferansen via nett. Foto: Fredrik Kampevoll

Norges Bank er en av mange norske arbeidsplasser som tar grep for å unngå koronasmitte, etter at viruset de siste dagene for alvor har fått grep utenfor Kina.

Tiltak for å hindre smitte bremser handel og skaper frykt i aksjemarkedene – som den siste uken har falt i hele verden.

Personer satt i korona-karantene i Norge Ekspandér faktaboks Agder: Én person er satt i korona-karantene, etter å ha vært på ferie i Italia. To andre vil bli satt i karantene når de kommer hjem. Alle tre er ansatt i Agder-Energi.

Én person er satt i korona-karantene, etter å ha vært på ferie i Italia. To andre vil bli satt i karantene når de kommer hjem. Alle tre er ansatt i Agder-Energi. Innlandet: Fem personer fra Elverum er testet for koronavirus. De fem sitter nå i hjemmeisolat.

Fem personer fra Elverum er testet for koronavirus. De fem sitter nå i hjemmeisolat. Nordland: I Mo i Rana er en person i hjemmekarantene, etter å ha vist tegn til luftveissykdom.

I Mo i Rana er en person i hjemmekarantene, etter å ha vist tegn til luftveissykdom. Oslo: Helseetaten har bedt 50 personer om å holde seg hjemme til de får svar på prøvene sine.

Helseetaten har bedt 50 personer om å holde seg hjemme til de får svar på prøvene sine. Rogaland: Èn husstand i Sauda er satt i hjemmekarantene, etter mistanke om koronasmitte. I Stavanger er sju personer i hjemmekarantene. De ble testet i dag og venter på resultatet.

Èn husstand i Sauda er satt i hjemmekarantene, etter mistanke om koronasmitte. I Stavanger er sju personer i hjemmekarantene. De ble testet i dag og venter på resultatet. Troms og Finnmark: Én kvinne i Tromsø har testet positivt på koronasmitte. Kvinnen er i hjemmekarantene.

Én kvinne i Tromsø har testet positivt på koronasmitte. Kvinnen er i hjemmekarantene. Trøndelag: Her er flere ansatte i kommunen som har vært i risikoområder satt i hjemmekarantene. Det samme gjelder ansatet fra forskningsinstituttet SINTEF.

Her er flere ansatte i kommunen som har vært i risikoområder satt i hjemmekarantene. Det samme gjelder ansatet fra forskningsinstituttet SINTEF. Vestfold og Telemark: Tre lærere ved Horten videregående er i bedt om å holde seg hjemme, etter at de kom fra Italia. De er ikke testet for koronasmitte. I tillegg er en elev sendt hjem fra skolen, etter å ha vært på vinterferie i Italia. I tillegg er to personer fra Larvik som har vært utenlands den siste tiden, satt i hjemmekarantene. De er ikke bekreftet smittet.

Tre lærere ved Horten videregående er i bedt om å holde seg hjemme, etter at de kom fra Italia. De er ikke testet for koronasmitte. I tillegg er en elev sendt hjem fra skolen, etter å ha vært på vinterferie i Italia. I tillegg er to personer fra Larvik som har vært utenlands den siste tiden, satt i hjemmekarantene. De er ikke bekreftet smittet. Vestland: Fylkeslegen opplyser til NRK at «noen få» er satt i hjemmekarantene mens de venter på svar fra virustest.

Fylkeslegen opplyser til NRK at «noen få» er satt i hjemmekarantene mens de venter på svar fra virustest. Viken: To personer i Moss og fire i Fredrikstad er satt i karantene, ifølge kommuneoverlegene i Moss og Fredrikstad.

I Bærum har 50 personer blitt bedt om å holde seg hjemme etter at de har testet seg for viruset hos Legevakten. (Kilde: NRK. Oppdatert per 27.02)

Gjør ingen endringer

Samtidig som Norges Bank gjør begrensinger for besøkende for å hindre smitte, har oljefondssjef Yngve Slyngstad ingen planer om å sende fondet inn i panikkmodus. Han viser til at de har en investeringshorisont på 30 år.

– Vi endrer kun våre strategier på lengre sikt på ting vi kan analysere, og dette er en situasjon som er vanskelig sånn sett. Dette er ikke en situasjon der vi har full oversikt, og er ikke en situasjon vi kan agere på med hensyn på å kjøpe eller selge aksjer, sier Slyngstad.

Slyngstad sier at forstyrrelsene fra korona åpenbart vil påvirke den økonomiske veksten i verden, og får tilslutning fra sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Det er ikke tvil om signalene om at dette har en effekt, men størrelsen avhenger av hvor lenge dette varer. Vi må komme med estimater for dette når vi legger frem våre økonomiske utsikter om noen uker, sier Olsen.

UENDRET: Oljefondet er for stort til å gjøre store endringer når uventede hendelser skjer, sier oljefondssjef Yngve Slyngstad (t.v.). Det er ventet at norsk økonomi blir rammet av virusutbruddet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mangler råvarer

Flere norske industribedrifter produserer varer som enten er avhengig av deler fra Kina, eller leverer varer som skal gå til Kina. Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, sier at disse merker godt at deler av Kina er satt i karantene.

– Kina er en stor økonomi, og når de nyser, så får resten av verden influensa. Det påvirker aktivitet og priser i veldig mange markeder vi leverer til. Norge er en liten, åpen økonomi, så blir det svikt i verdensøkonomien, merker vi det her hjemme også.

PÅVIRKES: Norske industribedrifter er med i forsyningskjeder som påvirkes når det stopper opp i Kina, forteller sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han legger til at dette neppe får større konsekvenser for norske arbeidsplasser med det første.

Malingsprodusenten Jotun er blant bedriftene som merker godt til bråbremsen i Kina, forteller administrerende direktør, Kari-Ellen Liverød.

– Vi sliter blant annet med å få råvarer inn til fabrikkene våre i Kina, og varer ut igjen. I tillegg har vi begrensninger på reiser til Kina og Korea, sier Liverød.

Droppet Tromsø

NHO trekker også frem reiseliv som et område hvor koronasmitten merkes godt, på grunn av reisebegrensninger og frykt for smittespredning.

– Da kan vi også tenke at rammer flytrafikken, ikke bare hotellovernattinger, sier Dørum.

Flyselskapet Norwegian har halvert børsverdien den siste knappe uken. SAS har også falt klart på børs denne uken, etter at de varslet at de taper 200 millioner kroner på grunn av fly som er kansellerte på grunn av koronaviruset.

Cruiseskipet «Saga Sapphire» skulle egentlig legge til kai i Tromsø torsdag formiddag, men snur og går videre nordover på grunn av koronafrykt. Maritim direktør i Tromsø havn, Knut-Ivar Bendiksen, sier til Nordlys at det er kapteinen som har tatt beslutningen.

Rammer børsen

Tiltakene som er iverksatt for å hindre smitte er større enn det vi har sett på tidligere epidemier, sier Lars Erik Moen, som er senior porteføljeforvalter i Danske Bank. Han peker på at prisen på ulike råvarer, som olje, og begrensninger på varetransport og reiser bidrar til at økonomien bremser.

– Man kan på mange måter si at Korona representerer den første epidemien som får slike konsekvenser på rundt 100 år i verdenssammenheng.

Lavere etterspørsel etter olje- og gass drar ned oljeprisene, noe som også trekker ned verdien til norske oljeprodusenter.

Oslo Børs har falt nesten ti prosent på en uke, Norwegian er samtidig halvert i verdi og det lugger for norsk industri.

Oslo Børs opplevde torsdag sitt største fall siden august 2015, melder DN. Børsen stupte med hele 4,88 prosent.