Koronavaksine nærmer seg Norge: – Helt avgjørende fase

Fire vaksiner mot covid-19 er for tiden til godkjenning hos EU og dermed også for bruk i Norge.

De første vaksinene kan bli godkjent rundt nyttår for bruk i Norge, og legemiddelverket forteller at de neste ukene blir viktige.

– Helt avgjørende

– Det er en helt avgjørende fase, for det vi gjør nå er å se om studiene som er gjennomført virkelig har gitt svar på om vaksinene er effektive og om det er lite bivirkninger, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk.

Sigurd Hortemo, overlege ved medisinsk rådgiving i legemiddelverket.

Norge er sikret tilgang til alle de fire vaksinene gjennom det europeiske samarbeidet. Legemiddelselskapene Pfizer og Biontechs koronavaksine sendes nå ut til sykehus i England, og vaksinering starter tirsdag for britene. I Norge må vi vente litt lenger.

– Våre eksperter deltar aktivt i vurderingen og utredningen som nå gjøres for å se om de vaksinene som har søkt om å bli godkjent holder mål, sier Hortemo.

Når det er en vaksine til vurdering i EU, er det flere forhold som vurderes. Fagfolk fra alle medlemslandene, inkludert Norge, deltar.

Norge har representanter i de to største og viktigste komiteene som vurderer vaksinene. En av dem er EUs sikkerhetskomite for legemidler.

Pernille Harg i Statens legemiddelverk.

– Vi skal sikre at vi fanger opp all informasjon som vi ikke har klart å fange opp i kliniske studier. Altså sjeldne bivirkninger, sier seniorrådgiver Pernille Harg i Statens legemiddelverk.

Vurderer risikogruppene

Harg er sitter i EUs sikkerhetskomite for legemidler. De skal blant annet samle inn bivirkningsmeldinger fra hele verden.

– Vi skal diskutere aldersgrupper og grupper pasienter, som for eksempel gravide. Det vi gjør er å samle og sikre kunnskap, og eventuelt da følge opp hvilke grupper som ikke skal ha vaksine, sier Harg.

Beregninger viser at 1,3 millioner nordmenn er i risikogruppene som blir prioritert ved vaksine.

Det gjelder alle fra fylte 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, samt de med sykdommer som gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Hemmelig

Når et firma søker om å få en vaksine godkjent, er det to land som får i oppgave å gjennomgå all dokumentasjon og gi en anbefaling. Andre land kan fortløpende gi innspill.

Hvilke land som leder undersøkelsesarbeidet med de ulike vaksinene er hemmelig.

– Vi kan ikke si nøyaktig hvilke vaksiner Norge deltar aktivt i. Det skal være hemmelig slik at utøverne ikke settes under press. Men Norge har blitt tildelt flere oppdrag. Vi er såkalt co-rapportør for en vaksine. Vi har gitt vitenskapelig råd til flere firma tidlig i utviklingen, og vi har også andre flere konkrete oppgaver i forbindelse med godkjenningens-prosessene, sier Hortemo.