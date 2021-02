Koronasmittet stoppet på Gardermoen

Politiet har i dag hentet en mann på Gardermoen som var på vei ut av landet og til Qatar.

Han ble bekreftet smittet av korona for noen dager siden. Mannen i 50-årene blir anmeldt for brudd på smittevernloven.

– Mannen var klar over at hadde positiv test, men viste fram dokumenter som hevdet at han var negativ. Dette dokumentet tror vi er en forfalskning, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NRK.

Smittesporing er satt i gang for å finne eventuelle nye nærkontakter.

– Når de fleste gjør som de skal er det dumt at noen hever seg over smittevernloven på denne måten. Det setter vi svært lite pris på, sier Marstad.