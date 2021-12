Koronasmitten synker, men det kan være stille før stormen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er gledelig å se at smittetallene går ned, og så må vi ta det med en klype salt også, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det siste døgnet er det registrert 1989 koronasmittede i Norge. Det er 1716 færre enn samme dag i forrige uke. Den høyeste tallet ble registrert 14. desember med 6003 smittede, etter det har tallene sunket.

Men Guldvog mener det kan være mørketall.

Han peker på at det nok er færre som har testet seg på julaften og første juledag, enn på vanlige dager før jul.

Antall innlagte på sykehus er andre juledag 307, det viser tall fra Helsedirektoratet.

Det er 24 flere enn i går, men langt lavere enn 17. desember da antallet var 383, det høyeste tallet under pandemien.

Ahus har mange koronapasienter. Et juletre er pyntet med verneutstyr. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kan være stille før stormen

Fallet i registrerte smittede og innlagte skjer etter at regjeringen før jul innførte en rekke tiltak for bremse smitten av den svært smittsomme omikronvarianten.

Tiltak som munnbindpåbud, skjenkestopp og anbefalinger om å begrense hvor mange man treffer.

– Vi ser samtidig at smittetallene har økt mye i Europa. Kan det være at den situasjonen vi opplever nå bare er stille før stormen?

– Det kan det være. Grunnen til det er at vi tror med sikkerhet at tiltakene virker godt på deltaviruset, men den nye omikronvarianten kjenner vi ikke så god ennå, sier Guldvog.

– Så det kan være at vi nå får en økning i omikronsmitte til tross for tiltakene, men der må vi bare vente og se.

Lille julaften i Spikersuppa i Oslo Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Fortsatt høy smitte i Oslo

Det er registrert 650 nye koronasmittede i Oslo siste døgn, viser tall på kommunens egne nettside.

Det er 60 flere enn samme døgn i forrige uke, men lavere enn snittet de siste to ukene som er på 915 smittede daglig.

Til tross for at omikron også smitter vaksinerte, tyder alt på at vaksinerte blir mindre syke.

Helsemyndighetene mener vaksinasjon er veien ute av pandemien, og håper mange vil la seg vaksinere i løpet av romjulen.

Regjeringen har bestemt at alle over 18 år skal ha fått tilbud om en tredje oppfriskningsdose innen februar.

Forsvaret bistår i arbeidet med vaksinering. 22. desember fikk Anette Bergh en ny vaksinedose på vaksinesenteret i Nydalen i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Motstridende signaler om omikron

Både statistikk fra Sør-Afrika og fra Skottland tyder på at langt færre av de omikronsmittede blir alvorlig syke.

– Det gledelige er at det ser ut til å være færre sykehusinnleggelser, sier Guldvog.

Men helsedirektøren er samtidig bekymret over opplysninger fra Danmark, som har påvist langt mer smitte enn Norge.

– Aldersgruppen mellom 20 og 40 år ugjør nå en tredjedel av innlagte i Danmark, sier Guldvog.

Den største prosentvise økningen i Danmark er i aldersgruppen 10–19 år, hvor 43 personer er blitt innlagt med koronasmitte i de siste ukene.

I likhet med i Norge er de fleste innlagte i Danmark uvaksinerte.

Folk i kø utenfor et koronatestsenter i Aalborg på lille julaften. Foto: HENNING BAGGER / AFP

Smitten øker kraftig i Europa

Omikron fører også til voldsom smittevekst i flere europeiske land.

Storbritannia, Frankrike og Italia registrerte alle smittetopper på julaften, mens Irland hadde en smittetopp på lille julaften.

Britiske helsemyndigheter tror det er enorme mørketall i Storbritiannia, som registrerte 122.186 smittede på julaften.

Wales, Skottland og Nord-Irland innfører nye koronatiltak fra og med andre juledag, som legger strenge begrensninger på utelivet.

Nyttårsfeiring i Edinburgh i 2020. Foto: Ian Georgeson / AP

Særlig vil den tre dager lange nyttårsfeiringen i Skottland, kjent som Hogmanay, bli rammet. Da blir det forbudt med store menneskemengder.

Omikron har dominert i England i en uke og britiske medier skriver at det kan bli innført nye koronatiltak der fra mandag.

I mellomtiden vaksineres det gjennom hele julehøytiden.

Omikron er nå også dominerende i Portugal, men landet som har blant verdens høyeste vaksinasjonsdekninger har foreløpig langt lavere smittetall enn i januar før mange var vaksinert.

Første juledag registrerte landet 10.016 nye smittetilfeller.

Til tross for at Norge har færre nye koronasmittede og færre innlagte koronapasienter enn for en uke siden vil ikke Helsedirektoratet anbefale noen lettelser nå.

– Ikke nå. Vi tror det er riktig nivå vi ligger på. Så får vi gjøre en ny vurdering på nyåret, om det er behov for justeringer, sier Bjørn Guldvog.

Julestemning utenfor Rikshospitalet i Oslo. Foto: Tonje Grimstad / NRK