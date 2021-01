Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var en nedgang på 36 prosent i antall meldte smittetilfeller i forrige uke i forhold til uka før, sa avdelingsleder i Folkehelseinstituttet Line Vold under pressekonferansen onsdag.

FHI regner med at 65 prosent av de smittede nå blir fanget opp. Det er påvist 33 tilfeller av den engelske mutantversjonen og ett tilfelle av den sørafrikanske mutasjonen i Norge.

Ifølge Vold er koronasituasjonen i Norge fortsatt ustabil, selv om kurven ser ut til å flate ut.

– Selv om smitten er på vei ned, er risikoen altfor høy, presiserte Helseministeren Bent Høie.

Høie advarer mot at Norge kan havne i en liknende situasjon som Irland. Landet var lenge best i klassen med lav smitte, så eksploderte smittetallene plutselig etter at landet åpnet.

– Myndighetene slapp opp før de hadde nådd målene. De slapp opp for fort, sa Høie, og formanet om at Norge ikke måtte gå i samme fella.

Øker testkapasiteten

Regjeringa øker testkapasiteten ved 32 grensepasseringer i Norge. Det opplyste justisminister Monica Mæland (H).

Ifølge justisminiteren kan det ta noen dager før testkapasiteten er på plass alle steder, og at det derfor skal være noen midlertidige, alternative testløsninger.

Mandag ble det obligatorisk å teste seg for korona i det man ankommer en grensepassering i Norge.

– Man kan ikke lenger velge å gå forbi teststasjonen. Testen skal skje når man krysser grensa, og det er gratis, sa Mæland.

Hun understreker at de som ikke lar seg teste kan straffes med bøter. Tidligere kunne man teste seg innen 24 timer etter at man ankom Norge.

Klar nedgang i antall nye smittede

I forrige uke ble det registrert 2972 smittetilfeller i Norge. Det er en nedgang på 36 prosent fra uka før.

Andelen smittede var høyest i aldersgruppen 20–39 år og 13–19 år, men den gikk ned i alle aldersgrupper. Smitten gikk også ned i alle landets fylker.

I sin ukerapport for uke 2 opplyser Folkehelseinstituttet at nedgangen i meldte smittetilfeller kan være et resultat av de forsterkede smitteverntiltakene som ble innført på nyåret.

FHI skriver i rapporten at smittespredningen har vært synkende siden 4. januar, med et gjennomsnittlig reproduksjonstall (R-tall) på 0,7. Det betyr at hver smittede person i gjennomsnitt smitter 0,7 personer.

Oslo stenger i to uker til

Tidligere i dag ble det klart at byrådet i Oslo forlenger den sosiale nedstengingen i to uker. De strenge smitteverntiltakene innebærer blant annet å ha få personer på besøk og skjenkeforbud. Tiltakene har vart i to og en halv måned.

Smittetendensen har de siste dagene vært synkende i hovedstaden. Det gjør at byrådet nå gjør noen lettelser for barn fra torsdag.

Det betyr at det igjen åpnes for fritidsaktiviteter og idrett innendørs for barn i barneskolealder og yngre.

Tirsdag fjernet regjeringa det nasjonale skjenkeforbudet. Det er nå dermed opp til hver kommune om de ønsker å åpne for å servere alkohol igjen.

Onsdag varslet Trondheim kommune at de starter massevaksinering fra 15. februar.