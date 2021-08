Koronasmitte etter technofest på småbruk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Minst to av festdeltakarane er smitta av covid-19 etter festen.

Samtidig slit smittesporarane med å få tak i resten av deltakarane.

– Vi fekk ei melding frå smittesporingsteamet til ein annan kommune på laurdag, at det var to personar der som var smitta. Dei sa at dei hadde vore på ein fest i Vestby, fortel beredskapsleiar i Vestby kommune, Rune Sletner, til NRK.

Det var VG som skreiv om saka først.

Sleit med å få kontakt med arrangør

Dei som var smitta oppgav arrangøren av festen til smittesporingsteamet. Likevel fekk dei ikkje kontakt med vedkommande før søndag ettermiddag, over ei veke etter festen.

– Først seint søndag kveld fekk vi tak i ei litt uferdig og rar gjesteliste, som vi har måtte gå ut ifrå i smittesporingsarbeidet, opplyser Sletner.

Gjestelista består av mellom 150 til 200 namn, der mange er fornamn utan etternamn.

Sletner stadfestar at det skal vere snakk om eit rave. Det er heller ikkje sikkert kor mange som deltok.

– Vi ser nokre medium skriv at det var opptil 250 til stades. Det vi kan telje ut frå gjestelista er ein stad mellom 150 og 200.

– Kva gjer dykk i kommunen no?

– Vi jobbar framleis med mannen som er oppgitt som arrangør, og prøver å få meir klarleik i gjestelista. Han har lagt ut ei oppfordring om å teste seg til deltakarane på Facebook. Det er veldig bra, seier Sletner.

Melder saka til politiet

Arrangøren blir no meldt til politiet.

– Vi kjem til å melde saka som brot på smittevernforskrifta. Vi synast dette er eit såpass grovt overtramp og så uansvarleg at det umogleg kan bli forbigått, seier Sletner.

Han seier dei ikkje har oversikt over kva kommunar folk frå festen er knytt til.

– Eg håpar alle som har vore på festen testar seg, uavhengig av om dei blir kontakta av smittesporarar eller ikkje, avsluttar Sletner.