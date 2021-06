Koronalei kronprinspar: – Godt å komme ut og «lufte vettet»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har nok vært litt lei innimellom, vi også, sånn som alle andre. Det er vel greit å si det?

Kronprins Haakon ler litt og snur seg mot kronprinsesse Mette-Marit.

Det første oppdraget sammen, ute blant folk, på lenge ble tilbrakt utendørs i det våte element.

I solskinn og sommervarme la kronprinsparet iført caps og solbriller, ut på padletur i Oslofjorden sammen med flere ungdommer fra Oslo kajakklubb.

KROONPRINSPARET OG UNGDOMMEN: Sammen med en rekke ungdommer fra Oslo kajakklubb, la kronprinsparet ut på tur i Oslofjorden. Foto: Pool / Heiko Junge / NTB

Det er lysere tider. Smittetrenden nasjonalt går ned, FHI tror koronaepidemien snart kan være historie, og gjenåpningen er i gang.

– Det er lov å glede seg over det, selv om det jo er trinnvis litt etter litt. Jeg tror mange er ganske lei og kanskje litt utålmodige også, forståelig nok. Det er ikke helt over ennå, men det er vel grunn til å tro at det kommer til å bli litt bedre etter hvert nå, sier kronprins Haakon.

– Vi fortjener en bra sommer nå, synes jeg, sier han og smiler i kveldssolen.

PADLETUR: Kronprins Haakon er svært glad i friluftsliv, både til lands og til vanns, og koste seg på padletur i Oslofjorden. Foto: POOL / Stian Lysberg Solum / NTB

– Mye bra psykisk helse i det å komme seg ut

Nettopp friluftsliv, som padling, å gå på tur og sove ute i hengekøye, har vært viktig for kronprinsfamilien under pandemien.

– Det har betydd veldig mye. Når det har vært mye restriksjoner, har det vært utrolig fint at vi har muligheten til å komme oss ut og være ute i naturen, sier kronprins Haakon.

– Det er mye bra psykisk helse i det å komme seg ut i naturen.

SOMMER OG SOL: Kronprinsparet gleder seg over både sommervær og gjenåpning av samfunnet. – Nå fortjener nordmenn en bra sommer, sier de. Foto: Pool / Stian Lysberg Solum / NTB

Han får støtte av kronprinsessen.

– Jeg tror friluftsliv er noe av det lureste man kan gjøre for å ta vare på sin egen både psykiske og fysiske helse. Å komme seg ut når vi har måttet være så mye inne, tror jeg har vært livsnødvendig for mange. Det kan være dem som har sittet på hjemmekontor, eller barn som ikke har kunnet treffe venner som før, sier kronprinsesse Mette-Marit.

– Jeg tror nok mange har kjent på at det er veldig godt å komme ut og lufte vettet, som mamma ville ha sagt.

Kronprinsessen bryter ut i latter og legger til:

– Det er et så godt uttrykk, det er jo akkurat det det handler om. Man får luftet seg lit, og så er det mange av de innestengte tankene man hadde inne, som får litt mer frihet og rom når man kommer ut.

Møteplass i naturen

Naturen er blitt en viktig møteplass for mange nordmenn under pandemien.

Nær to av tre møtte venner og familie ute i naturen, viste en undersøkelse fra Norsk Friluftsliv tidligere i år.

Undersøkelsen viste også at unge har vært spesielt sosiale ute.

– Spesielt nå i det siste, når vi ikke har hatt noen annen arena å være sammen på, har det vært veldig viktig, sier Tuva Stenersen (15).

Hun er trener og aktivitetsleder i Oslo kajakklubb, en klubb i enorm vekst. I overkant av 40 prosent av dagens over 2000 medlemmer i klubben har kommet til siden mars i fjor.

– Du blir glad av å være ute og være sammen med fine folk. Målet er å se naturen fra en annen side, sier 15-åringen.

– Den følelsen når kajakken er helt i ett med vannet, og jeg er i ett med båten, og så ligger du der og er helt i zen... Det er helt sånn.., sier hun og viser hvordan hun nærmest får kriblinger i hele kroppen.

Padlegleden deler hun med kronprinsparet.

– Det er helt fantastisk, smiler de.

