Koronakrisen kan gi store endringer for lommeboka: – Det er et saftig tall

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Konsekvensene av koronaviruset gjør at regjeringen venter store endringer for nordmenns lommebok i 2020.

I revidert nasjonalbudsjett presenterer de følgende endringer for privatøkonomien:

Vårt private forbruk er ventet å falle med 8,5 prosent i år.

Spareraten er ventet å øke fra 7,6 til 15,6 prosent.

Lønnsveksten er ventet å bli på 1,5 prosent i år, ned fra 3,5 prosent i fjor.

Arbeidsledighetsraten er ventet å bli på 5,9 prosent for 2020.

Regjeringen legger samtidig til at det er knyttet stor usikkerhet til mange av tallene, da man ikke vet hvor langvarige og kraftfulle koronatiltakene vil bli fremover.

Bransje Antall permitterte Andel permitterte Overnattings- og serveringsvirksomhet 56 721 59.47% Private tjenester ellers 32 106 34.57% Varehandel, reparasjon av motorvogner 80 625 23.6% Forretningsmessig tjenesteyting 29 868 23.15% Transport og lagring 25 231 19.85% Vis alle

Lysglimt

Endringene i forbrukermønsteret henger sammen med at folk har holdt seg inne på grunn av strenge koronatiltak, samtidig som usikkerhet rundt jobbfremtiden gjør at mange sparer mer, er forklaringen fra økonomer.

– Spørsmålet er om dette blir et 2020-fenomen eller om dette fader ut, sier Frank Jullum, som er sjeføkonom i Danske Bank.

For de som er i arbeid kan 2020 bli et år hvor de får mer å rutte med. Konsumprisene er nemlig ventet å stige med 1 prosent, mens lønningene er ventet å stige med 1,5 prosent. I tillegg har styringsrenten blitt kuttet fra 1,5 til 0 prosent.

Jullum sier at de ser at folk allerede er på vei mot et mer normalt forbruk, etter at mange av de strengeste restriksjonene ble lettet på.

– Ser vi på Norges Banks tall for kortbruk, er vi i mai nesten tilbake på samme nivå som samme måned i 2019. Det er samtidig naturlig med et tilbakeslag der når ting åpner igjen. Men utviklingen fra de to siste ukene tyder på at anslagene fra Finansdepartementet er litt høye. Frykten vår for forbruket er tynnere enn den var i mars.

Styringsrente i Norge 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 PROSENT

– Saftig tall

Bildet for norsk økonomi er nærmest snudd på hodet fra høstens statsbudsjett for 2020. For å motvirke fallet i vårt forbruk og næringslivets tap, har regjeringen i det reviderte budsjettet omtrent doblet oljepengebruken.

TILBAKE: Mye av forbruksfallet vil hente seg inn igjen når koronarestriksjonene lettes, mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen. Han viser til at frisørene har fått et kraftig oppsving etter at de kunne åpne igjen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Regjeringen venter at koronakrisen gjør at norsk økonomi krymper med fire prosent i år.

Over halvparten av Norges fastlandsøkonomi, altså økonomien vår når oljesektoren holdes utenfor, er hvor mye du og jeg skal bruke på varer og tjenester.

– Husholdningenes forbruk er den viktigste komponenten av økonomien. Det gjelder både Norge og de fleste andre land. Fallet på 8,5 prosent for husholdningens forbruk er et saftig tall, som på ingen måte er urealistisk, sier Harald Magnus Andreassen, som er sjeføkonom i Sparebank 1 Markets.

Urolig for boring og bolig

Andreassen venter at forbruket vil normalisere seg når flere kommer tilbake i jobb, og de ulike delene av økonomien gjenåpnes, slik at folk igjen kan bruke penger.

– Mye skal gå galt for at vi i 2021 ikke skal få et kraftig løft i forbruket. Men jeg tror at sparingen har vært i laveste laget i Norge. Det vil ikke overraske meg om vi får en økning i spareraten i neste år, sammenlignet med tidligere år, sier han, og trekker frem at lavere aktivitet i oljebransjen vil gi en svakere periode for norsk økonomi fremover.

Boligprisene til nå har holdt seg stabile, selv om det tar lengre tid å selge og flere venter med bolighandelen. Andreassen ser likevel grunn til bekymring.

– For husholdningenes investeringer i bolig ser det dårlig ut nå. Entreprenørene sier det er bråstopp for etterspørselen etter nye boliger, og de kommer til å kutte kraftig, sier han.