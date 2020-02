Det er kraftige børsfall i hele Europa som en følge av at koronaviruset sprer seg.

Mandag formiddag har verdien av aksjene hovedindeksen på Oslo Børs falt med 3,6 prosent. Også børsene i Frankrike, Tyskland og Italia er blant dem som faller mye på frykt for konsekvensene av at koronaviruset nå har nådd Europa.

I Italia er fire personer nå døde som en følge av viruset, og fotballkamper, operaforestillinger og karnevalet i Venezia er avlyst. Også i Iran er det rask økning i antallet døde, som nå har passert 50.

I Milano går børsen mot sitt største kursfall siden 2016, ifølge Reuters.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank sier at han er overrasket over at aksjemarkedet ikke har falt mer før – og viser til at utslagene har vært større i rentemarkedene og råvaremarkedene.

– Markedet frykter en dobbel brems for verdensøkonomien, mener Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank. Foto: Danske Bank

– Aksjemarkedene har i stor grad hatt tillit til at sentralbankene skal støtte opp og absorbere frykten og svakheten som kommer via korona. Hvis dette nå slår inn i tilbudssiden av økonomien, sier Lie.

Den virkelige utfordringen får man dersom bedriftene ikke får produsert nok varer som de skal levere til husholdninger og bedrifter, mener han.

– Da får man et problem som sentralbankene ikke klarer å løse selv gjennom rentekutt, sier Lie.

Kan få økonomisk brems både fra etterspørsel og tilbud samtidig

Dette er det som kanskje blir den største trusselen fremover, at ikke bare etterspørselen etter varer og tjenester bremser verdensøkonomien, men at også tilbudssiden bidrar til å bremse verdensøkonomien i en periode., sier han.

– Er det fordi konsekvensene av viruset slår rett inn i mulighetene for bedriftene til å få forsyninger og produksjonen av varer og tjenester?

– Helt riktig. Og det vi også ser globalt er at lagernivåene hos industribedriftene globalt er på de laveste nivåene siden 2012. Når de da har utfordringer med å få på plass nok komponenter og råvarer, så bidrar dette til å senke lagernivåene ytterligere, sier han.

Lie mener dette kan føre til en kraftig oppbremsing i industriaktiviteten også, dersom dette ikke løses i nær fremtid.

– Da kan vi få en større smell for verdensøkonomien enn det vi og mange andre har trodd, sier han.

– Trolig blir situasjonen verre før den blir bedre

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport at effekten av coronaviruset trolig blir mer langvarig enn det markedsaktørene tidligere har lagt til grunn.

– Trolig vil situasjonen bli verre før den kan bli bedre. Det taler for et fortsatt ruglete aksjemarked fremover, ifølge meglerhuset.

Amerikanske rentepapirer med 30 års løpetid er nå på sitt laveste nivå noensinne, på 1,85 prosent.