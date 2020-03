Koronafrykt rammer SAS og Nordic Choice: – Reiselivet rammes veldig sterkt

De 2000 innstilte flyvningene i mars tilsvarer rundt åtte prosent av det totale antallet flyvninger. Flyvningene som innstilles er på de strekningene der det er minst etterspørsel,

Pressetalsmann i SAS, John Eckhoff, sier selskapet allerede i forrige uke varslet at de kom til å innstille en rekke flyvninger til Nord-Italia.

John Eckhoff, pressesjef i SAS, sier selskapet merker koronafrykten hardt. Foto: SAS

– Tallet 2000 er egentlig bare en konkretisering av kanselleringene som følge av koronaen, sier Ekchoff.

AS merker effekten av mindre reiselyst etter at koronaviruset brøt ut.

– Vi i SAS er blant de første virksomhetene som merket dette kraftig da koronasmitten begynte å spre seg. Vi merket spesielt forrige helg at antall bestillinger på flyreiser gikk ned som en følge av smittefrykten.

Mandag ble det også kjent at flere SAS-ansatte er smittet av koronaviruset.

– Ja, i SAS har vi medarbeidere som er smittet, og vi har medarbeidere i karantene. Dette er håndtert i tråd med helsemyndighetenes råd og anbefalinger, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS til Dagbladets Børsen.

Varslet i forrige uke

Eckhoff påpeker at selslapet innførte flere tiltak i forrige uke. Ett av dem er at passasjerer kan bli booket om til en annen dag eller annen flight samme dag, som følge av kanselleringer.

– Vi varsler alle passasjerer som er berørt av dette på SMS eller mail. Vi prøver å sikre at færrest mulig blir berørt, men når etterspørselen synker, så må vi gjøre tiltak.

Eckhoff sier de vurderer fortløpende hvor mange avganger som blir kansellert i april. Han legger til at de kansellerte avgangene kan føre til permitteringer, noe det ble varslet om i forrige uke.

Han legger til at eventuelle permitteringer vil komme som en del av større kostnadsreduksjoner.

– På tidspunktet flyr vi ikke med tomme fly, og vi har gjennom IATA appellert til EU-kommisjonen om unntak fra 80/20-regelen. Det sier pressetalsmann i SAS, John Eckhoff.

IATA er den internasjonale organisasjonen for flyselskaper. 80/20-regelen omhandler start- og landingsrettigheter, og innebærer at flyselskapene må bruke rettighetene sine 80 prosent av dagene i en femukersperiode for ikke å miste dem.

Kan ramme flere hundre i Nordic Choice

Koronafrykt rammer også Petter Stordalens Nordic Choice-kjede, skriver Dagens Næringsliv.

– Reiselivet rammes nå veldig sterkt. Og det er særlig avbestillinger og utsettelser av konferanser som slår hardest ut, sier Torgeir Silseth, konserndirektør Nordic Choice Hotels, til avisa.

Han skriver i en SMS til NRK kjedens hoteller i dag har varslet sine ansatte om at det kan bli permitteringer.

– Ingen er ennå permittert, men om situasjonen ikke snur vil vi dessverre måtte gå til det skrittet. Og omfanget kan bli flere hundre som berøres. Vi prøver å gjøre dette så skånsomt som mulig og i samarbeid med de ansatte.

Silseth ber om forståelse for at selskapet ikke vil gi detaljert informasjonen om prosessen på det nåværende tidspunkt, av hensyn til de ansatte.

Nordic Choice-sjef Petter Stordalen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Aldri opplevd tidligere

Hotellkjeden varslet i forrige uke om en reduksjon på 50 prosent i tallet på bestillinger. Silseth sier til DN at han aldri har opplevd maken i løpet av sin 30 år lange karriere i bransjen.

– Ikke i nærheten. Dette har et omfang jeg aldri har opplevd tidligere, sier Silseth.

Til NRK sier Silseth at han opplever situasjonen som trygg for ansatte og gjester, så lange man forholder seg til rådene gitt av helsemyndigheten.

Alle kjedens 207 hoteller holder åpent som vanlig, opplyser Silseth.