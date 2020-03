Korona skaper mindre forurensing – kan spare 100.000 liv

– Vi ser at hele verden har satt i gang drastiske tiltak for å bekjempe viruset. I Kina har tiltakene gitt store utslag på luftforurensing, sier Cicero-forsker Kristin Aunan.

Hun har jobbet med problemstillinger knyttet til luftforurensning og klimaendringer siden 1987, og har regnet på hvordan koronaviruset kan redusere helseskader knyttet til luftforurensingen i Kina.

Siden starten av februar har luftforurensingen gått ned mellom 20 til 30 prosent, påpeker Aunan.

– Holder dette tallet seg stabilt ut året kan det spare 50.000 til 100.000 menneskeliv, sier hun.

Aunan mener at situasjonen med koronaviruset bør være en påminner om at verden har handlekraft når det først gjelder.

– Vi handler for å beskytte de svakeste blant oss og tar kostnadene ved å handle. Vi bør ta denne motivasjonen med oss videre, til for eksempel hvordan å begrense klimagassutslippene, sier hun.

– Olje er nå billigere enn fornybar energi

NRK har tidligere skrevet om hvordan koronairuset har ført til en nedgang på 25 prosent i Kinas klimagassutslipp.

Virusepidemien har i stor grad rammet kinesisk økonomi og senket forbruket av kull og olje, noe som påvirker CO₂-utslippene.

Men koronaviruset har også, som kjent, skapt store ringvirkninger i hele verden.

HANDLEKRAFT: Forsker ved Cicero Kristin Aunan mener tiltakene mot Koronaviruset har vist en handlekraft som også bør brukes for å begrense klimagassutslipp. Foto: Cicero

Karantene, reiseforbud og færre flyavganger, og sist i dag et kraftig børsfall på både europeiske og amerikanske børser, er bare noen eksempler på hvordan den normale hverdagen er endret.

SAS opplyste i dag til NRK at de i mars måned kansellerer 2000 avganger.

Klimaforsker ved Norce og Bjerknessenteret Erik Kolstad påpeker at korona med tanke på reduserte klimagassutslipp er kompleks.

– Vi ser at folk flyr mindre og flyvninger blir kansellert. Samtidig tar kanskje folk mindre kollektivtrafikk, sier han, og fortsetter:

– I dag sank oljeprisene drastisk. Det kan bety at det i noen tilfeller er billigere å bruke olje enn fornybar energi. Dette kan muligens ha en større effekt på klimautslippene enn at folk reiser mindre.

Oljeaksjene Equinor og Aker BP stupte mandag fra børsstart, men er nå ned henholdsvis 16 og 25 prosent.

Dette bør du gjør hvis du mistenker korona-smitte. Du trenger javascript for å se video. Dette bør du gjør hvis du mistenker korona-smitte.

Aunan understreker også at andre mindre klimavennlige tiltak iverksettes som følge av viruset.

– Det er viktig å påpeke at selv om det for eksempel er mindre flyreiser, og mange bedrifter reduserer aktiviteten, så fører også nedgangen i Kinas økonomiske aktivitet til at andre infrastrukturprosjekt settes i gang for å stimulere økonomien, sier hun.

– Dette vil igjen motvirke reduserte utslipp.

Håper forbrukervaner endres

Aunan understreker at korona-situasjonen er alvorlig, men håper at det kan være med på å endre folks reisevaner.

– Bare hos oss har vi flere møter over videolink. Det skaper høyere bevissthet, og det kan tenkes at det setter igjen en inntrykk og forståelse om at det er mulig å reise mindre, sier hun.

KOMPLEKST: Klimaforsker ved Norce og Bjerknessenteret Erik Kolstad understreker at mandagens oljeprisfall kan slå negativt ut for klima. Foto: Tale Hauso / NRK

Kolstad mener det er viktig å stille spørsmål ved hvor varig tiltakene mot korona er.

– Er dette noe som kommer til å vare, eller er dette bare for en periode? Drøyer det over tid kan det medføre en endring av forbrukervaner, sier Kolstad, og legger til:

– Det blir spekulering, men det kan være at noen bedrifter ser at det er mulig å ta møter over digitale plattformer i større grad. Dette er jo både billigere og mer klimavennlig.