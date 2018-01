Koranskolesaken: – Barnevernet bør ha plikt til å hjelpe

Alle lærere, helsesøstre og andre som jobber med barn bes om å være oppmerksomme på sosial kontroll. I et rundskriv til alle kommuner og fylkeskommuner ber norske myndigheter dem blant annet se etter hvordan barn blir kontrollert til å oppføre seg på bestemte måter.

Dette skjer etter at NRK fortalte om en rekke norske ungdommer som skal ha blitt utsatt for tortur på koranskole i Somalia.

Det førte til at åtte statsråder samlet seg til hastemøte i fjor høst.

I brevet som er sendt ut, tydeliggjøres det at barnevernet ikke har noen plikt til å hjelpe barn som ufrivillig er i land som Somalia og i fare. Den oppgaven har utenrikstjenesten.

– Vi vet at noen i barnevernstjenesten har strukket seg langt, og at barn har blitt hentet hjem, delvis med hjelp fra barnevernstjenesten sier forsker Anja Bredal Foto: NOVA

– Til nå har lovverket vært tolket og utformet slik at når et barn er utenlands, er det ute av øye og ute av sinn for barnevernstjenesten. Det må vi endre på, sier forsker ved Nova, Anja Bredal.

Krever hjelpeplikt

Bredal mener det ikke er nok å legge ansvaret på kommuneansatte. Hun mener barnevernsloven må endres, slik at barnevernet får plikt til å hjelpe i alle saker der norske barn og unge i utlandet er i fare.

Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet fra 2016 viser at myndighetene i over 200 saker var bekymret for at norske barn og unge ble utsatt for sosial kontroll i utlandet.

Enkelte av disse barna som NRK det siste året har fortalt om, var ufrivillig sendt på koranskoler. Der ble de utsatt for vold og mishandling mens foreldrene var hjemme i Norge.

– Slik loven er i dag, er det begrenset hva barnevernet kan gjøre i utlandet, men de kan jobbe med foreldrene i den grad de er hjemme i Norge, sier Bredal.

Hun er ikke tvil om at flere kan komme hjem, bare barnevernloven blir endret.

– Passive

Arbeiderpartipolitiker Jan Bøhler mener myndighetene har vært altfor passive.

Jan Bøhler (Ap) mener myndighetene har vært for passive etter NRKs avsløringer om barn og unge som blir mishandlet på koranskoler i utlandet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– De samlet seg etter NRKs reportasjer, og skulle slå på stortromma. Men det ble bare ting man skulle se på, og som man ber folk lokalt å følge med på. Jeg mener vi trenger håndfaste tiltak, sier Bøhler.

I spørretimen på Stortinget før jul svarte barne- og likestillingsminister Solveig Horne at det jobbes med en ny barnelov. Hun vil da ta opp spørsmålet om norske barn i utlandet. Samtidig er hun i tvil om det kommer til å være et effektiv virkemiddel å endre barnevernsloven.

I dag sier Horne at hun mener barnevernloven er god nok som den er, om den brukes riktig. Hun avviser dermed Nova-forskerens ønske om endring i loven.