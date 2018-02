Koranskole-sakene: Høyre vil sende lærere på hjemmebesøk

– Vi foreslår at lærerne går på hjemmebesøk for å bedre samarbeidet mellom skole og foreldre, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) til NRK.

– På hjemmebesøk skal det også gis klar beskjed om farene ved å sende barna til koranskoler i utlandet, understreker hun.

Utdanningsforbundet synes slike hjemmebesøk er en god ide å bygge videre på.

– Det Tybring-Gjedde foreslår er i tråd med hva flere skoler allerede gjør. Det de har gjort på Jordal skole med egne foreldremøter der det snakkes et språk minoritetsforeldre forstår, er vellykket, sier forbundets nestleder Terje Skyvulstad.

Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet, synes det er bra med hjemmebesøk fra lærere. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Gjelder ulike nasjonaliteter

40.000 personer med somalisk bakgrunn bor i Norge. Det gjør denne gruppen til den største blant ikke-vestlige innvandrere.

– Det er ikke bare enkelte somaliere som ikke har kontakt med barn og skole på grunn av språk eller kulturbarrierer. Dette kan gjelde ulike nasjonaliteter og tilfeller, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Hun mener det er mest aktuelt med hjemmebesøk i de tilfellene der foreldrene ikke møter opp på skolen, og lærerne prøver å ta kontakt gjentatte ganger.

– Det kan skyldes språkbarrierer eller mangelfull tillit til skolesystemet, og det er i disse tilfellene man må ta i bruk slike besøk, sier hun.

– Klar beskjed om koranskoler

– Det er helt utålelig at barn blir sendt til koranskoler i utlandet. Alle har et ansvar for å forebygge at dette skjer. Det skal være en klar beskjed fra skolen om farene hver eneste gang de møter foreldrene, også på hjemmebesøk, sier Tybring-Gjedde, som er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Koranskoler bryter med norsk lov, og det er direkte farlig, fremholder hun.

Under hjemmebesøkene bær lærere informere foreldre om farene ved å sende barn til koranskoler i utlandet, mener Høyre. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Terje Skyvulstad sier at hjemmebesøk har vært prøvd før, med hell.

– Det viktigste med hjemmebesøk er at det bygges en tillit mellom skole og foreldre og mellom skole og elever, mener han.

– Viktig ansvar

Mathilde Tybring-Gjedde mener beskjeden om at det ikke er lov å sende barn ut av Norge til koranskoler i utlandet, også kan formidles ved hjemmebesøk.

– Barnevernet skal tilkalles det øyeblikket man er bekymret for at det kan skje, og de har plikt til å følge opp. Vi må også vurdere å inndra pass til barn som er i fare for å havne på slike koranskoler, sier hun.

Det er viktig at kontakten mellom skole og foreldre er god. Hjemmebesøk kan være med å øke tilliten mellom disse, mener Utdanningsforbundets nestleder. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Også har de religiøse lederne og det somaliske miljøet et viktig ansvar for å opplyse foreldre om farene ved å sende barna sine til koranskoler, sier Tybring-Gjedde.

Skyvulstad i Utdanningsforbundet mener kontaktproblemene mellom skole og foreldre må tas på alvor.

– Når skoleledere og lærere kommer frem til at slike hjemmebesøk er løsningen, så synes jeg absolutt vi skal gjennomføre det. Her har vi mye å lære sammen, sier han.