Kontrollaksjon mot solstudioer over hele landet

– En del solarievirksomheter har ikke et tilfredsstillende system for å kontrollere alderen på kundene, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern.

I forrige uke begynte aksjonen som tar for seg solstudioer over hele landet. Solarier blir undersøkt av ansatte i 200 kommuner eller av strålevernets egne folk.De sjekker også om de ansatte har bestått en prøve og om kundene får god nok informasjon om farene.

Solarium gir intens solstråling og øker faren for hudkreft, fastslår Statens strålevern. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

BankID for å ta sol

På Brun og Blid i Bogstadveien i Oslo viser innehaver Janne Nielsen betalingsskjermen, som også brukes til å kontrollere at kundene er gamle nok.

– Her kan man enten legitimere seg ved å bruke BankID eller ringe til en vakt, som ved hjelp av kamera kan se hvem du er og be om legitimasjon hvis hun er i tvil om alderen, sier Janne Nielsen.

– Solariumbruk er spesielt farlig hvis en begynner i ung alder, sier seniorforsker Lill Tove Nilsen i Statens strålevern. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Systemet med BankID gir tilfredsstillende alderskontroll,sier Kofstadmoen.

Øker faren for kreft

I 2012 ble det forbudt å slippe ungdom under 18 år inn på solstudio. Men fra i år av er solarier nødt til å kreve at kundene dokumenterer at de er gamle nok.

– Soliariumbruk gir økt risiko for hudkreft, og særlig for dem som begynner i ung alder. Det er derfor 18-årsgrensen er innført, sier seniorforsker Lill Tove Nilsen i Statens strålevern.

– Jeg tror sol i begrensa mengder er bra for alle, om det er ute i sola eller her inne, sier

– Jeg tror sol i begrensa mengder er bra for alle, sier Janne Nielsen, som driver åtte solarier i Osloområdet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Janne Nielsen, som driver åtte solarier i Oslo og Akershus.

Hevder systemet kan lures

Bodø er en av byene der solariene nå blir gjenstand for kontroll. 17 år gamle Mia Rønning sier hun selv ikke vil ta sol, men hun tror andre ungdommer lett kan lure systemet.

– Når en venninne på 18 år spør meg om jeg vil være med å ta sol, så sier jeg at jeg ikke engang kommer inn. Men da sier hun at hun kan få meg inn. Så det virker som det bare er å ta med seg en som er over 18 år og registrere seg, så kommer man inn, sier Mia Rønning.

Lene Johnsen, sier det er klart at ungdommer kommer seg inn for å ta sol.

–Jeg har jobba på solsenter selv, så dette vet jeg, sier hun til NRK.

Mia Johansen, som fyller 21 år denne uka, har mest sans for det naturlige sollyset:

– Jeg synes folk bør vente til sommeren, sier hun.