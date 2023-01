Biter prisveksten seg fast på et svært høyt nivå? Er det slik at inflasjonen endelig avtar mer enn ventet?

Svaret på disse spørsmålene vil være med å avgjøre hva Norges Bank gjør neste uke. Da kan sentralbanken skru opp sin styringsrente for niende gang siden høsten 2021.

Inflasjonen var i desember fortsatt nær de høyeste nivåene siden Statistisk sentralbyrå startet å lage konsumprisindeksen i 2001.

Tallene viser at konsumprisene økte med 5,9 prosent fra desember 2021 til desember 2022. Hovedforklaringen på at prisveksten nå faller, er lavere strømpriser.

Styringsrenta i prosent
Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover.
2021 2022 2023 2024 2025 1 % 2 % 3 % 2,75 % Prognose Norges bank

Konsumprisindeksen ble opprettet etter at regjeringen Stoltenberg i 2001 ga sentralbanken oppgaven å sette styringsrenten etter et mål for hvor mye prisene stiger over tid.

I dag styrer Norges Bank etter et mål om at prisene skal øke 2 prosent i året.

Hvis inflasjonen ligger over dette målet, så taler det for at renten skal videre opp. En høyere rente, bremser farten i økonomien. En lavere rente virker motsatt.

Kjerneinflasjonen er den prisveksten man måler hvis man fjerner prisendringene på strøm og drivstoff.

Kjerneinflasjonen har økt med 5,8 prosent fra desember 2021 til desember 2022, marginalt høyere enn Norges Banks siste anslag.

Økte matpriser
Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode.
Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling
Matvarer Des 2021 – des 2022 + 11,5 %

Lønnsutvikling Anslag for 2022 + 3,9 %

I sin siste pengepolitiske rapport fra desember spådde Norges Bank at inflasjonen i desember ville lande på 6 prosent og den såkalte kjerneinflasjonen ville falle til 5,7 prosent.

Det samme gjorde et gjennomsnitt av analytikerne som normalt utarbeider prognoser for inflasjonen, ifølge Handelsbanken markets.

Landets største finanskonsern, DNB, spådde imidlertid at kjerneinflasjonen ville falle til 5,4 prosent.