– Bankmarkedet er et stort og viktig marked for norske forbrukere, og DNBs kjøp av Sbanken er et av de største oppkjøpene i markedet på mange år, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet en pressemelding.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet. Foto: Marit Hommedal

Siden DNBs planer om å kjøpe Sbanken ble kjent i mai, har tilsynet vurdert hvordan det i så fall vil påvirke konkurransen i bankmarkedet.

Foreløpig konklusjon er altså at oppkjøpet kan redusere konkurransen innenfor distribusjon av fond.

I praksis handler det om gebyrer og avgifter du og jeg betaler når vi putter sparepengene våre i fond. Lave gebyrer er en måte for bankene å lokke til seg sparekunder. Jo hardere konkurranse, jo lavere gebyrer. Og omvendt.

– Tilsynet mener dette vil kunne føre til høyere priser og være til skade for norske forbrukere som etterspør fondssparing, heter det i pressemeldingen.

– Ikke veldig dramatisk

OSLO: DNB sitt hovedkontor i Barcode i Bjørvika. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

DNB sier seg fornøyd med at tilsynet kun ser ut til å være bekymret for konkurransen rundt fond, og ikke andre deler av markedet.

– Vi opplever ikke det som veldig dramatisk. De har lagt bort alt bortsett fra fondssalg. Dette var helt som ventet at de ville bruke litt mer tid etter å ha fått inn mange høringssvar. Vi er fornøyd med at de har lagt bort alt bortsett fra fondsdelen, sier kommunikasjonsdirektør i DNB, Thomas Midteide til NRK.

Vil undersøke mer

Tilsynet har allerede innhentet store mengder informasjon fra DNB og Sbanken, i tillegg til andre aktører i markedet. Foreløpig er konklusjonen at konkurransen i markedet for boliglån ser ut til å bestå, mens tilsynet er bekymret for at konkurransen i det lukrative fonds- og sparemarkedet kan komme til å lide.

Dermed varlser tilsynet mulig stans av oppkjøpet, men presiserer at vurderingen er foreløpig.

– Basert på foreløpige analyser har tilsynet kommet til at det er nødvendig med ytterligere undersøkelser før det kan tas endelig stilling til om oppkjøpet skal tillates, sier Nese.

Konkurransetilsynets behandling av saken vil nå fortsette.

Tilsynet har frist til 26. august med å enten tillate oppkjøpet eller sende et nytt varsel til DNB og Sbanken om at det er aktuelt å stanse oppkjøpet.

Dersom er slikt varsel blir sendt, vil selskapene ha 15 virkedager på å komme med sine argumenter.

Endelig frist i saken er 7. oktober.