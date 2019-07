Konkurransetilsynet varsler gebyr på 20 millioner kroner til Norgesgruppen

Det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding i dag.

Der står det at Norgesgruppen kjøpte butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, hvor det nå drives en Coop-butikk, uten å melde fra til Konkurransetilsynet.

Dette mener tilsynet er et brudd på opplysningsplikten, som sier at oppkjøp i dagligvarebransjen som ikke er meldepliktige etter konkurranseloven, må rapporteres til Konkurransetilsynet.

Vurderingene til Konkurransetilsynet er at Norgesgruppen ikke har overholdt opplysningsplikten i forbindelse med dette oppkjøpet.

Konkurransedirektør Lars Sørgard mener det kan skade konkurransen om dagligvarekjeder foretar oppkjøp som øker konsentrasjonen i lokale markeder.

Han trekker fram at opplysningsplikten er viktig for at tilsynet skal ha kontroll, og at konsentrasjon kan føre til høye priser og dårligere utvalg.

PREVENTIV: Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet forklarer at gebyret til Norgesgruppen er så høyt for å unngå at det skjer igjen. Foto: Marit Hommedal/Konkurransetilsynet

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen forklarer at gebyret er på 20 millioner kroner for å sørge for at noe lignende ikke skjer igjen.

Konkurransetilsynet påpeker at vurderingene er foreløpige, og at et endelig vedtak ikke er truffet.

Norgesgruppen har frist til 20. september på å gi sine innspill i saken.