Konkurransetilsynet ut mot SAS-sjefen: – Med på å ødelegge konkurransen

– Dette er med på å ødelegge konkurransen som skal virke til det beste for forbrukerne, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Lørdag sendte Dagsrevyen et intervju med toppsjef Anko van der Werff i flyselskapet SAS. Han svarte på spørsmål om kostnadene som øker og hva som vil skje med prisen på flybilletter framover.

Konkurransetilsynet mener van der Werff burde svart «det kan jeg ikke kommentere av konkurransemessige hensyn» på NRKs spørsmål.

I stedet svarte toppsjefen følgende da han fikk spørsmål om tiden med veldig billige flybilletter er forbi:

– Men ja, de ultrarabatterte billettene, jeg tror vi som bransje er nødt til å bevege oss vekk fra det.

Tror konkurrentene fristes til å sette opp prisene

Jussprofessor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo forklarer at konkurransen om flykundene skal virke slik at flyselskapene ikke aner hva konkurrentene kan finne på.

– Det er nettopp frykten for overraskende trekk fra konkurrenter som gjør at man selv holder prisene nede, sier han til NRK.

Jussprofessor Erling Hjelmeng har konkurranserett som spesialfelt ved Universitetet i Oslo. Foto: Hallvard Norum / NRK

SAS-sjefen har nå fjernet litt av spenningen i kampen om kundene, mener tilsynet.

– Når det kommer denne type uttalelser, indikerer det noe om fremtidige priser til det som er en sentral aktør i markedet. Når konkurrentene hører dette, gjør det at de blir mer trygge på hva SAS vil gjøre framover. Da kan de bli fristet til å øke prisene mer enn de ellers ville gjort, sier Nese.

– Er det ikke åpenbart med de flybensinprisene vi ser, og også lønningene som stiger kraftig, at billige billetter blir vanskeligere å selge framover?

– Det kan være mange grunner til at selskapene velger å endre prisene. Vårt poeng er at de planene de har rundt dette, skal de holde for seg selv. Dette er ikke informasjon som skal flyte mellom konkurrenter, svarer Nese.

REFSER SAS-TOPPSJEFEN: Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet har tidligere også kritisert andre bransjer for å snakke om framtidige priser i media. Foto: Konkurransetilsynet

SAS tar gjerne en prat med tilsynet

Pressesjef i SAS, Tonje Sund, mener uttalelsen til van der Werff er tatt ut av sammenheng og at debatten derfor er konstruert.

Pressesjef i SAS, Tonje Sund.

– Uttalelsen til van der Werff reflekterer at det finnes eksempler på flypriser i bransjen som ikke er bærekraftig verken i økonomisk eller i miljømessig forstand. Bransjen er internasjonal og kommentaren er ikke rettet mot noe bestemt marked eller aktør. Det er en generell vurdering av utviklingen i luftfarten, skriver hun i en e-post, og legger også til:

– Vi tar gjerne en prat direkte med Konkurransetilsynet, men vi vil helst unngå det via media da vi ser at det fort blir gjenstand for misforståelser, sier hun.

– Veldig mørk gråsone

Hjelmeng forteller at han spilte av uttalelsen 20 ganger for å være sikker på at han hørte riktig, og har også skrevet en kronikk i DN om uttalelsen.

– Han snakker altså om at «we as a Industry» – hele industrien – bør bevege oss vekk fra disse ultrarabatterte billettene. Dersom det følges opp av de andre i bransjen, da er man inne i en veldig mørk gråsone rundt kartellforbudet i Konkurranseloven, sier jussprofessoren.

FÆRRE I MARKEDET: SAS største konkurrent for innenriksflyvninger er Norwegian etter Flyr gikk konkurs. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Først hvis andre aktører følger opp «invitasjonen», er det brudd på paragraf 10 i Konkurranseloven, ifølge Hjelmeng. Regelen slår ned på samarbeid som kan føre til at konkurransen svekkes.

En uttalelse i media som konkurrentene følger opp kan være nok, ifølge Hjelmeng, som også viser til en avgjørelse fra EU-kommisjonen fra 2016 som slo ned på dette.

– Hvis dette er noe andre selskaper gikk ut i media og bekreftet, at også de vil bort fra disse ultrarabatterte billettene, da har man nettopp skapt den felles forståelsen blant konkurrenter om at man skal legge seg på et høyere prisnivå, sier han.

Nese i Konkurransetilsynet sier slike uttalelser ikke nødvendigvis er ulovlige, men at de i ytterste konsekvens kan være i strid med loven og føre til høye bøter.

– Det at det nødvendigvis ikke er ulovlig, er ikke det samme som at det er greit. Nå må selskapene vise respekt for kundene sine, og heller bidra til å begrense prisstigningen istedenfor å helle bensin på bålet som fort kan være tilfelle med denne type uttalelser.