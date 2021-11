Konkurransetilsynet skriver i en pressemelding at man har vurdert forslag om avhjelpende tiltak.

– Vi er både skuffet og overrasket over at konkurransetilsynet velger å stoppe hele denne transaksjonen, til tross for at det området de har uttrykt bekymringer for kun utgjør tre prosent av inntektene i selskapet, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB, til NRK.

Likevel er konklusjonen at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond. Bakgrunnen er at tilsynet mener det kan føre til høyere priser og gi bankfonder som sparer i fond et dårligere tilbud.

Konkurransedirektør Lars Sørgard mener et oppkjøp ville ha skapt dårligere vilkår for kundene. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Vi har kommet til at dette oppkjøpet i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for fondssparing, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til NRK.

– DNB sier dette handler om en veldig liten del av banken og at de er veldig overrasket over dette. Hva tenker du om det?

– Fondsparing er en viktig del for norske sparekunder. Sånn sett er det riktig at vi griper inn, sier Sørgard.

Sørgaard sier oppkjøpet ville bety at Sbanken forsvinner, noe som vil svekke konkurransen.

– Det er derfor vi griper inn, sier direktøren.

– Sbanken har betydelig konkurransekraft

Konkurransetilsynet har to ganger tidligere varslet at de kunne komme til å stanse oppkjøpet. Nå har de altså bestemt seg for å gjøre alvor av varselet.

Verken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller deres forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering, heter det i en pressemelding.

Grunnen til at tilsynet er bekymret for vilkårene til kunder som sparer i fond, er at DNB allerede er den største tilbyderen i det voksende markedet. Tilsynet har fryktet at bankens posisjon med oppkjøpet vil bli ytterligere forsterket.

– I tillegg er Sbanken en aktør med betydelig konkurransekraft. Banken har over tid utfordret de etablerte bankene og vært en pådriver for økt konkurranse, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

– Har full rett til å anke

Det var 15. april i år at det ble kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken. I juni gikk DNB ut og sa at de hadde sikret seg 90,9 prosent av aksjene i banken og dermed var i posisjon til å tvangsinnløse de resterende aksjene.

Saken har vært til behandling i Konkurransetilsynet siden midten av april. Tidligere i år satte Konkurransetilsynet foten ned for Schibsteds oppkjøp av Nettbil. Det førte til at Schibsted gikk til sak mot tilsynet.

– Frykter dere et søksmål i denne saken?

– Dette må partene svare på. De har full rett til å anke saken og klage saken inn til konkurranseklagenemnda, hvis de ønsker det. De kan gå enda videre til retten i neste omgang, om de ønsker det.